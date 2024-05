Mítoszt építenek – így tolja a dollármédia Magyar Pétert

Magyar Péter ismertségrobbanásának következő állomása a Varga Judit színrelépése volt. A volt igazságügyi miniszter kommunikációs válaszcsapásként jelent meg. Ezen epizódról a Telex 33 cikket közölt, melyből 13 pozitív, 18 semleges, és 2 negatív színben tünteti fel Varga Judit volt férjét. Az első érdekesebb történés egy rendőrségi jelentés nyilvánosságra hozatala volt, mely előtt Dezső András akart kérdéseket feltenni a balliberális celebnek. Azonban Magyar Péter ezt megtudva, elébe ment az eseményeknek, és elkezdett a rendőrségi jelentésről posztolni Facebookon, azt hamisítványnak állítva be. Ezt a narratívát a Telex is elfogadta, a március 18-án, „Belső vizsgálatot indított a rendőrség Magyar Péter nyilatkozata miatt” címmel megjelent cikk nem törekedik a narratívák ütköztetésére, hanem Magyar Péter szempontjából mutatja be az eseményeket. Érdekes módon a témában születtek olyan cikkek, amik alkalmasak a celeb negatív színben való feltüntetésére. Erre példa a március 29-i cikk, ami Baranyi Krisztinának a HVG podcastepizódjában való szereplését szemlézi, és a „Baranyi Krisztina: Magyar Péter szóhasználata, hangvétele tipikus példája annak, ami egy bántalmazó kapcsolatban történik” címet viseli. Itt a Telex átkeretezés nélkül közli Baranyinak azt a véleményét, mely alapján hitelt ad Varga Judit bántalmazott mivoltának, Magyar Péter viselkedéséből kiindulva.