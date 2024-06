Trippon-ügy: vesztegetés miatt is nyomozást indíthat a hatóság

Mindezt csak erősíti a PestiSrácok.hu napokban megjelent több tényfeltáró cikke is. A portál ugyanis arról számolt be, hogy a SZIN-KER igencsak jól feküdt a balos önkormányzatoknál, sőt a Mártha Imre fémjelezte közművek is kitömte pénzzel a céget. Összességében több milliárd forintról van szó.

A II. kerület egymilliárddal, Kispest 112 millióval, a XIII. kerület 258 millióval, míg Újbuda 918 millió forinttal hizlalta a SZIN-KER-t. Ehhez jönnek még a fővárosi önkormányzat közműszolgáltató cégei által biztosított, ugyancsak jól fizető munkák, általában keretszerződésekben – hangsúlyozta írásában a PestiSrácok.hu. A portál két tényfeltáró cikkét itt és itt olvashatják el.

Borítókép: Trippon Norbert, a IV. kerület gazdaságért, költségvetésért, városüzemeltetésért és projektmenedzsmentért felelős DK-s alpolgármestere (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)