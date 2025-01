Eltitkolt milliárdok: Az elmúlt évek legnagyobb vagyonnyilatkozati botrányai

A titkolódzó korrupcióellenes harcos: Hadházy Ákos

Hadházy Ákos 2023-ban is titkolta, hogy mekkora jövedelemre tett szert a saját állatklinikájából. A szélsőbaloldali politikus tavaly sem vallott be jövedelmet a klinikán. 2023-ban nem ment túl jól a mikroadományok gyűjtése Hadházynak: csupán 1,5 millió forintot „tarhált” össze, míg 2022-ben 16 milliót. Hadházy Ákos egyetlen ingatlant sem vásárolt 2023-ban, de míg 2020-ban semmilyen megtakarítása nem volt, addig 2021-ben már 6,3 millió forintja lett államkötvényben. 2022-re azonban minden megtakarítása eltűnt, és ez 2023-ban sem változott.

Míg 2022-ben összesen 20 milliós tartozása volt Hadházynak, addig ez 2023-ban 18,7 millió forintra csökkent.

Bevallása szerint állítólag 2023-ban 1,5 millió forintnyi „kisadomány” érkezett hozzá magánszemélyektől. Hadházy ügyvezetője a Hadházy-Vet Kft.-nek, amelyből a nyilatkozat szerint semmilyen jövedelme nem származott. Mindezek alapján Hadházy nagy valószínűséggel eltitkol valamilyen jövedelmet, mert a Hadházy-Vet Kft.-nek korábban elég nagy nyeresége volt. Az állatklinika hivatalos adatok szerint 70 milliós bevételt hozott.

Ingatlant vásárolt Bécsben, valamint több mint 16 millió forintos adományt kapott Hadházy Ákos 2022-ben, de nyereséges cégéből egyetlen forintot sem vett ki – mindez a független képviselő 2023-as vagyonnyilatkozatából derült ki. Hadházynak jelentősen nőttek a tartozásai, minden autójától megszabadult. A képviselő valamit nagyon titkolhatott, mert nem részletezte, hogy az általa ügyvezetett Hadházy-Vet Kft.-nek mekkora nyeresége is volt 2022-ben.

Lebukott a momentumos politikus, eltitkolta az MSZP-től érkező milliókat

Korábban nem vallotta be vagyonnyilatkozatában a kispesti önkormányzattól kapott milliókat az akkoriban LMP-s Kassai Dániel, aki 2018-as visszalépésével épp a XIX. kerületi polgármester párttársának, Kunhalmi Ágnesnek a győzelmét segítette elő. MSZP-s polgármestertől kapott pénzt, az MSZP-s Kunhalmi Ágnes járt jól a váratlan visszalépésével, de a baloldali politikusok szerint nincs jelentősége annak, hogy Kassai Dániel milliókat zsebelhetett be a kispesti önkormányzattól, amit aztán be sem vallott vagyonnyilatkozatában – derült ki a Célpont adásából.

A riportban nyilatkozó szakértő szerint az egykori LMP-s képviselő okirat-hamisítást követhetett el.

A nyilvánosságra kerülő dokumentumok alapján Kassai Dániel 2018. március 7-én írt alá egy szerződést, amelynek értelmében április 1-jétől egy éven keresztül havonta bruttó 350 ezer forintot kapott a XIX. kerületi polgármesteri hivataltól. Feladatai közé tartozott a pályázatok felkutatásában és előkészítésében való közreműködés, valamint a külső szolgáltatókkal és felügyelő szervekkel való kapcsolattartás.

Kassai Dániel szűk két héttel a szerződés létrejöttét követően visszalépett a 15. egyéni választókerületben zajló versenytől, amivel minden felmérés szerint az MSZP-s Kunhalmi Ágnes járt jól – a kispesti polgármester pedig éppenséggel Kunhalmi párttársa, Gajda Péter. Kassai Dánielt később kizárták az LMP-ből. Hadházy Ákos hű szövetségese, aki jelenleg momentumos képviselő, nem kívánt válaszolni a Hír TV kérdéseire. Gajda Péter megtette, ő azt mondta, Kassai Dánielt pályázati tanácsadóként ajánlották az önkormányzat figyelmébe, a munkájával elégedettek voltak, de arra nem tért ki, hogy kik ajánlották Kassai Dánielt, és ha jó munkát végzett, miért nem hosszabbították meg a szerződését.

Negyedmilliárd forinttal el nem számoló momentumos

Összesen több mint 242 millió forintot vett ki a cégéből Molnárka Gábor vízivárosi momentumos önkormányzati képviselő úgy, hogy vagyonnyilatkozataiban azt nem tüntette fel – mutatott rá az I. kerület városfejlesztési bizottságának elnöke. Varga Dániel szerint az ügy annak fényében még visszásabb, hogy a momentumos képviselő büszkén hirdeti, munkája nyomán javult a Budavári Önkormányzat átláthatósága. A bizottsági elnök szerint azonban a kerület történetében példátlan, hogy egy képviselő százmilliókat igyekszik eltitkolni a nyilvánosság elől, ezért vagyonnyilatkozati vizsgálatot kezdeményeztek ellene. 2024 májusában vagyonnyilatkozati vizsgálatot kezdeményeztek jobboldali képviselők Molnárka Gáborral, az I. kerület momentumos önkormányzati képviselőjével szemben. Varga Dániel fideszes képviselőjelölt szerint Molnárka negyedmilliárd forinttal nem számolt el. Varga Dániel, aki a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselőjelöltjeként indul az I. kerületben, arról beszélt csütörtöki sajtótájékoztatóján, hogy

a Momentum politikusai rendre a korrupció elleni harc élharcosainak és az átláthatóságért küzdő politikusoknak hirdetik magukat, azonban a valóság egészen más képet mutat.

Kijelentése apropója, hogy az I. kerületben Molnárka Gábor vagyonnyilatkozatai „nagyon komoly hiányosságokat” mutatnak. Varga Dániel ismertetése szerint Molnárka Gábor 2019-ben csatlakozott az Átlátszó.hu által meghirdetett korrupcióellenes programhoz, és a honlapon 2020-ban azt hirdette, hogy munkája révén átláthatóbbá vált a Budavári Önkormányzat működése. Molnárka Gábor mindeközben évek óta hamis vagyonnyilatkozatokat ad le. Varga Dániel kifejtette: a momentumos képviselő száz százalékban tulajdonosa a Gammo Europe Kft.-nek, amelynek tevékenysége igencsak jövedelmező volt az elmúlt években. A cégből 2020 és 2022 között 242 millió forint osztalékot vett ki Molnárka Gábor, de ez a vagyonnyilatkozataiból hiányzik.

Molnárka Gábor képviselő ezt a negyedmilliárd forintot eltitkolta az I. kerületiek nyilvánossága elől

– fogalmazott. Varga Dániel szerint rengeteg példa van arra, hogy ha a baloldal pozícióhoz jut, semmit sem tesz a valódi átláthatóság megteremtéséért. Az I. kerületi önkormányzat életében példátlan az az eset, hogy egy képviselő több száz millió forintot titkoljon el a nyilvánosság elől – mondta. Szerinte V. Naszályi Márta (Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik–Várunk Egyesület) polgármestersége alatt egy nagyon komoly korrupciós működés alakult ki, és e gyakorlat alól nem képeznek kivételt a képviselői sem.