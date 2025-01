Ugyanazt a nótát fújja Karácsony, mint annak idején a Városligetben

– Budapesten semmi olyan beruházás nem valósulhat meg, amelyet a budapestiek nem támogatnak. Ez a kormánynak 2010 óta világos álláspontja – jelentette ki Lázár János a Szekszárdon tartott sajtótájékoztatóján, amelyről Deák Dániel osztott meg egy részletet a közösségi oldalán.

Az építési és közlekedési miniszter felidézte, hogy sok vitájuk volt ezekkel kapcsolatban, de számos beruházást megvalósítottak már, és ezek végül elnyerték a budapestiek támogatását.

Emlékezetes, hogy a felújítás előtt a Városligetben szörnyű állapotok uralkodtak. Rengeteg szemét, romos épületek és az általános rendezetlenség jellemezte.

Fotó: Kurucz Árpád

Akkoriban a Városliget nem a Budapestiek pihenését, kikapcsolódását szolgálta, hanem csak egy folt volt a város közepén, ahol sokszor nem szívesen fordultak meg a fővárosban élők.

Fotó: Kurucz Árpád

Amikor az áldatlan állapotok felszámolása és a felújítás elkezdődött, akkor sok baloldali aktivista tüntetett azért, hogy ne legyen változás a területen – pont, ahogy most a Rákosrendező esetében is tervezik –, most pedig köztük is sokan napi szinten élvezik a felújított Városliget tiszta szépségét. Egy alkalommal Karácsony Gergelyt, aki akkor Zugló polgármestere volt, a rendőrök vitték ki a területről.

Fotó: Kurucz Árpád

Ma már nincs arról vita, hogy a ligetben megvalósult beruházások mind szolgálják a fővárosiak érdekeit, hiszen szeretik azokat az épületeket, amelyeket közösen hoztunk létre

– mondta Lázár János.

Fotó: Kurucz Árpád

De nemcsak maga a liget tisztult és szépült meg, hanem az infrastruktúrája is nagy fejlődésen ment keresztül. Ha az ember a Városligetben jár, akkor szinte kihagyhatatlan látnivaló a Magyar Zene Háza, amelynek szépsége bejárta az egész világot. De a sétálásban megfáradt városlakókat a Néprajzi Múzeum tetőkertje is várja egy kis pihenésre, ahonnan remek kilátás nyílik a környékre.

Karácsony Gergely elkezdett ismerkedni Budapesttel

A Rákosrendező körül kialakult helyzettel kapcsolatban a miniszter elmondta, hogy a vita lényege az, hogy beépüljön vagy ne épüljön, illetve hogy mi épüljön. Azonban azt is leszögezte, hogy ők még ezt a kérdést nem zárták le.

– Jelentkezett egy arab befektető, és egy nemzetközi szerződés keretében lehetőséget kapott arra, hogy a telket megvegye, és számos feltétel együttes megvalósításának esetén – amelyek még nem teljesültek – lehetőséget kap arra, hogy ott nagyon sok pénzt, sok-sok milliárd dolláros beruházást valósítson meg – mondta Lázár János. Hozzátette:

a cél az, hogy a beruházó egy városrehabilitációt hajtson végre, egy új városnegyed szülessen.

Fotó: Havran Zoltán

A Karácsony Gergely és a baloldali szivárványkoalíció által vezetett főváros mostani reakcióival kapcsolatban a miniszter elmondta, hogy örül annak, hogy a főváros végre jelentkezett, és észrevette, hogy a város közepén van egy 130 hektáros telek, amin van háromszázezer köbméternyi szemét, ami eddig nem érdekelte a főpolgármester urat, hogy a Margitszigettől néhány száz méterre, emberi lakóhelyektől néhány méterre

háromszázezer köbméternyi hulladék van, akár veszélyes hulladék is.

Aki polgármester most, vagy aki polgármester volt – mint ő –, az elképzelhetetlennek tartja, hogy a város közepén van egy csomó szemét, és a polgármester ezzel ne foglalkozzon – tette hozzá.