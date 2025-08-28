vonatforgalomGyőrDéli pályaudvarMÁV

Fogadást is köthetne arra, hogy ma sem ér haza időben, ha vonattal menne Székesfehérvár vagy Győr felé

Ha nyerne, többet nem kellene vonatra szállnia.

Magyar Nemzet
Forrás: Mávinform2025. 08. 28. 16:39
illusztráció Fotó: MTVA/Jászai Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Még fel sem ocsúdott az utazóközönség a keddi tragédia után, a MÁV háza táján, illetve a székesfehérvári vonalon megint nem, de ha mégis, feltehetően hatalmas késésekkel járnak a vonatok. 

Ezúttal a Déli pályaudvaron letört egy vonat áramszedője, emiatt a felsővezeték megsérült, ezért a 8–12. vágányokig szünetel a vonatközlekedés. Jelentős fennakadásokra, kimaradó, rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kell számítani – írták korábban. Hozzáfűzték, pótlóbuszok közlekednek a Déli pályaudvar és Budapest-Kelenföld között. Őrmezőre érkeznek és az Etele térre érkeznek Kelenföldön, a Déli pályaudvarnál a Krisztina körúton lehet felszállni és leszállni.

A hiba teljes elhárításáig, várhatóan az esti órákig az állomásról induló és oda érkező járatok közlekedésében továbbra is jelentős változásokra, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra kell számítani. A győri, a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vonalon és csatlakozó vonalain utazók hosszabb eljutási idővel kell, hogy számoljanak.

Hogy pontosan melyik járatok maradnak ki, azt ide kattintva nézheti meg. 

Nem sokkal négy óra után azt írták, 16.10-től az 1–8. vágányokig fokozatosan megindulhat a vonatforgalom a Déli pályaudvaron. Hogy ez pontosan milyen garanciát ad arra, hogy a tömegek hazaérjenek, egyelőre nem világos, de a keddi káosz után nem biztos, hogy érdemes nagy reményeket fűzni a vonattal való hazaéréshez. 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKucsera Gábor

Felebarátaink szeretete

Bayer Zsolt avatarja

A külföldről fizetett ellenségeink a jelenünk, a jövőnk, a hazánk és a felebarátaink ártalmára vannak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu