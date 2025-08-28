Még fel sem ocsúdott az utazóközönség a keddi tragédia után, a MÁV háza táján, illetve a székesfehérvári vonalon megint nem, de ha mégis, feltehetően hatalmas késésekkel járnak a vonatok.
Fogadást is köthetne arra, hogy ma sem ér haza időben, ha vonattal menne Székesfehérvár vagy Győr felé
Ha nyerne, többet nem kellene vonatra szállnia.
Ezúttal a Déli pályaudvaron letört egy vonat áramszedője, emiatt a felsővezeték megsérült, ezért a 8–12. vágányokig szünetel a vonatközlekedés. Jelentős fennakadásokra, kimaradó, rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kell számítani – írták korábban. Hozzáfűzték, pótlóbuszok közlekednek a Déli pályaudvar és Budapest-Kelenföld között. Őrmezőre érkeznek és az Etele térre érkeznek Kelenföldön, a Déli pályaudvarnál a Krisztina körúton lehet felszállni és leszállni.
A hiba teljes elhárításáig, várhatóan az esti órákig az állomásról induló és oda érkező járatok közlekedésében továbbra is jelentős változásokra, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra kell számítani. A győri, a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vonalon és csatlakozó vonalain utazók hosszabb eljutási idővel kell, hogy számoljanak.
Hogy pontosan melyik járatok maradnak ki, azt ide kattintva nézheti meg.
Nem sokkal négy óra után azt írták, 16.10-től az 1–8. vágányokig fokozatosan megindulhat a vonatforgalom a Déli pályaudvaron. Hogy ez pontosan milyen garanciát ad arra, hogy a tömegek hazaérjenek, egyelőre nem világos, de a keddi káosz után nem biztos, hogy érdemes nagy reményeket fűzni a vonattal való hazaéréshez.
