Kitálalt Magyar Péterékről az egyik rokon + videó

Molnár Miklós évekig működtetett közös pálinkafőzdét Magyar Péter édesapjával, aki esetenként késsel fenyegette a rokont és a családját is terrorizálta.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 23:14
„Magyar Péter családja lopott, csalt, sikkasztott és közokiratot hamisított” – erről vallott a Tisza Párt vezérének egyik közeli rokona.

Molnár Miklós évekig működtetett közös pálinkafőzdét Magyar Péter édesapjával, aki volt, hogy késsel fenyegette őt és a családját is terrorizálta – Molnár állítása szerint. 

A Magyar-család abban egységes, hogy agresszívak és hataloméhesek – hangsúlyozta Molnár Miklós.

A férfi azt is megerősítette, hogy az ellenzéki politikus bántotta a volt feleségét, Varga Juditot – számolt be róla a Tények.

