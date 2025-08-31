Kitálalt Magyar Péterékről az egyik rokon + videó

„Magyar Péter családja lopott, csalt, sikkasztott és közokiratot hamisított” – erről vallott a Tisza Párt vezérének egyik közeli rokona.

Molnár Miklós évekig működtetett közös pálinkafőzdét Magyar Péter édesapjával, aki volt, hogy késsel fenyegette őt és a családját is terrorizálta – Molnár állítása szerint.

A Magyar-család abban egységes, hogy agresszívak és hataloméhesek – hangsúlyozta Molnár Miklós.

A férfi azt is megerősítette, hogy az ellenzéki politikus bántotta a volt feleségét, Varga Juditot – számolt be róla a Tények.