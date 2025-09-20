Szalai Piroska: A Tisza szakértői számtalanszor elárulták, hogy megszorításokban gondolkodnak

A Tisza Párt által körvonalazott Tisza-adó egy olyan megszorító adócsomag, amely gyökeresen átalakítaná a magyar adórendszert, mutat rá a Mandineren közölt elemzésében Szalai Piroska miniszterelnöki megbízott.

Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A szakértő rámutatott: a egnagyobb változás a személyi jövedelemadót érintené, ugyanis a Tisza a jelenlegi, egységes 15 százalékos kulcs helyett több sávot vezetne be, amelyek közül a magasabb jövedelműekre 22, sőt akár 33 százalékos teher is hárulna. Ez nemcsak a leggazdagabbakat, hanem a közepes keresetű rétegeket is érintené, így

sok munkavállaló nettó jövedelme jelentősen csökkenne.

A társasági adót, amely most Európában a legalacsonyabbnak számít 9 százalékkal, akár 25 százalékra is emelnék, ami különösen a kisebb, innovatív vállalkozásokat hozná nehéz helyzetbe, és veszélyeztethetné Magyarország befektetési vonzerejét, emelte ki Szalai Piroska, hozzátéve: emellett a tőkejövedelmek – osztalékok, részvényhozamok, állampapírok – adóterhe is radikálisan emelkedne, a javaslat szerint sávosan 20 és 40 százalék között.

A kritikusok szerint a csomag jelentősen visszavetné a munkakedvet és a megtakarítási hajlandóságot, valamint súlyosan rontaná az ország versenyképességét, mivel a cégek más országokba vihetnék át működésüket.

Szalai Piroska úgy látja, a tervezett intézkedések visszahoznák azt a korszakot, amikor nem érte meg tisztességesen dolgozni, mert az állam elvitte a jövedelmek jelentős részét. Bár a részletek egyelőre kiszivárgott dokumentumokra és háttérinformációkra épülnek, a cikk szerint a körvonalazott adópolitika eléggé konkrét ahhoz, hogy komoly aggodalmat keltsen mind a munkavállalók, mind a vállalkozások körében.

Borítókép: Tarr Zoltán és Magyar Péter (Forrás: Facebook)