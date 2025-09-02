Babakocsival menekült a nagy testű kutya elől a saját és a gyermekei életéért a baranyai édesanya

Ez egy hatalmas, nagy kutya, elég félelmetes, és hát egyszer kell, hogy meggondolja magát. Mindenhova bemegy, körülnéz, ahol a kapu nyitva van. Úgy tudom, hogy tavalyi évben egy kiskutyát meg is ölt

– fogalmaz a portál olvasója, aki egyébként buszsofőrként dolgozik, így már hajnalban is látja, hogy az állat merre ólálkodik. Azonban ez még nem minden. A kutya gazdáinak nem mernek szólni a helyiek, mert nem akarnak konfliktust, de Zsoltnál betelt a pohár.