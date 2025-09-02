gyermeknagytestű kutyaVajszlóbabakocsi

Babakocsival menekült a nagy testű kutya elől a saját és a gyermekei életéért a baranyai édesanya

Rettegek a helyiek, hogy a gyermekeikre támad az állat.

2025. 09. 02.
miatta retteg egész Vajszló Fotó: Olvasó Forrás: Bama
Nagytestű kutya kóborol a baranyai Vajszlón, amely úton-útfélen üldözőbe veszi a helyieket, akik már jó ideje rettegésben élnek – írja a Bama.

A helyi lakos, Zsolt azért kereste meg a portált, mert elkezdődött az iskola, és nem akarják, hogy a gyermekeiknek bajuk essen, amikor iskolába mennek, vagy amikor onnan hazafelé sétálnak. 

Ez egy hatalmas, nagy kutya, elég félelmetes, és hát egyszer kell, hogy meggondolja magát. Mindenhova bemegy, körülnéz, ahol a kapu nyitva van. Úgy tudom, hogy tavalyi évben egy kiskutyát meg is ölt

– fogalmaz a portál olvasója, aki egyébként buszsofőrként dolgozik, így már hajnalban is látja, hogy az állat merre ólálkodik. Azonban ez még nem minden. A kutya gazdáinak nem mernek szólni a helyiek, mert nem akarnak konfliktust, de Zsoltnál betelt a pohár.

Nekem most már elegem van, mert nekem a kisfiamat megtámadta egy kutya, mikor még kétéves volt, ő azóta retteg a kutyáktól

– részletezte. És ez csak a jéghegy csúcsa. Zsolt hozzáfűzte, szerinte az a baj, hogy mindig megvárják minden ilyen hasonló esetnél, amíg komolyabb baj történik. 

Itt van olyan anyuka, aki tolta a babakocsit és hanyatt-homlok menekült, futva, a babakocsival. Azt hiszem, hogy két gyerekkel volt, egyiket a hóna alá kapta, másik a babakocsiban volt

– írta le a megdöbbentő esetet az aggódó édesapa. A hajmeresztő ügy további részleteit, és azt, hogy miért nincs előrelépés az ügyben, a Bama cikkében olvashatja. 


