A Tisza Párt és Magyar Péter arra készül, hogy átverje a választókat

Gulyás Gergely az Országgyűlés előtt az azonnali kérdések órájában leszögezte, hogy rágalmazás és bűncselekmény, amit a baloldal csinál a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán. Szó esett az Antifa terrorszervezetté nyilvánításáról is, amit Rétvári Bence indokoltnak nevezett. Míg Hidvéghi Balázs megjegyezte, hogy Magyar Péter át akarja verni a választókat.

Máté Patrik
2025. 09. 29. 18:06
– Amikor a baloldal volt kormányon, akkor 81 pedofil volt börtönben. A jelenlegi kormányzás során hétszáz felett van azoknak a száma, akik pedofília miatt börtönben ülnek – válaszolta Gulyás Gergely a parlamentben a Párbeszéd frakcióvezetőjének, Tordai Bencének az azonnali kérdésére. A Miniszterelnökséget vezető miniszter leszögezte, hogy szigorúbb szabályozást fogadtak el, aminek köszönhetően többen kerülnek börtönbe.

A Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán jelezte, az alaptalan vádaskodás, amire a magyar baloldal szerződött, ugyanúgy bűncselekmény. Leszögezte, hogy minden alapot nélkülöző hazugság, hogy a Szőlő utcai ügyhöz a kormány egyetlen tagjának köze lett volna.

Ez rágalmazás és becsületsértés

– tette hozzá.

A tárcavezető jelezte, hogy egy átvilágítás eredményeként indult eljárás a Szőlő utcai javítóintézet vezetője ellen.

 

Az Antifa célja a zavarkeltés

Németh Szilárd az azonnali kérdésében emlékeztetett Donald Trump bejelentésére, miszerint az Antifa terrorszervezetnek minősül az Egyesült Államokban. A Fidesz politikusa emlékeztetett, hogy az Antifa Magyarországon is lecsapott 2023 februárjában, amikor találomra választottak ki az öltözékük alapján embereket az utcán, akiket agyba-főbe vertek.

Céljuk a zavarkeltés és a társadalmi szintű félelemérzet kialakítása volt

– tette hozzá.

Ilaria Salis a Fővárosi Törvényszéken
Ilaria Salist a keblére ölelte az Európai Parlament (Fotó: Kurucz Árpád)

A képviselő felháborítónak nevezte, hogy az Európai Parlament egy Antifa-terrorista, Ilaria Salis oldalára állt, akiből EP-képviselőt csináltak és továbbra is fenntartják a mentelmi jogát.

Az erőszakos politikai cselekedetek és szándékok sem maradhatnak jogkövetkezmények nélkül

– húzta alá Német Szilárd, aki jelezte, hogy ezért döntöttek úgy, hogy itthon is terrorszervezetté nyilvánítják az Antifát.

Válaszában Rétvári Bence ismertette a budapesti Antifa-támadások véres részleteit. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára leszögezte, hogy a támadás egy előre kitervelt akció volt. Szerinte ezért indokolt az Antifa terrorszervezetté minősítése. Kiemelte, hogy az Antifa célja a fennálló jogrendszer tagadása és a társadalmi rend megdöntése.

Aki vállaltan egy ilyen szervezet tagja, az Magyarországon egy terrorszervezet tagja

– tette hozzá.

 

Magyar Péter átverné a választókat

Szászfalvi László, a KDNP politikusa azonnali kérdésében elmondta, hogy a tiszás Tarr Zoltán nemcsak az etyeki, hanem az újpesti fórumán is arról elmélkedett, hogy a választás napjáig az igazán komoly ügyekbe nem érdemes belemenni.

A Tisza Párt ismét megmutatta valódi arcát, nekik csak az számít, hogy hatalomhoz jussanak; saját sértettségüktől vezérelve és Brüsszel parancsára eltakarítsák Magyarország nemzeti kormányát

– fogalmazott a kormánypárti politikus.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a válaszában elmondta:

a Tisza Párt és Magyar Péter arra készül, hogy átverje a választókat.

Kiemelte, hogy a Tisza jelentős adóemelésekre készül és megszüntetné a fiataloknak és a családoknak járó adókedvezményeket. Mint jelezte, a nemzeti konzultáció lehetőséget ad arra, hogy a magyarok az adóemelésről, valamint az adókedvezményekről véleményt mondjanak.

Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk (Forrás: Facebook)

 

