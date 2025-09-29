A baloldal Majdant akart csinálni Budapesten az álhírbotránnyal

– Az elmúlt harmincöt év legaljasabb és összehangolt lejárató kampányát folytatták – fogalmazott Balla György a Szőlő utcai álhírbotrányról a parlamentben. A Fidesz képviselője a napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy a vádba politikusokat és állami vezetőket kevertek bele. Miközben a baloldal és a sajtója az elejétől tudta, hogy amit mondanak, nem igaz.

Megneveztek gyermekotthonként egy olyan intézményt, ami javítóintézet, ahová se bemenni, se kijönni onnan nem lehet. Megneveztek egy ózdi gyermekotthont is, azonban sem Ózdon, sem az ózdi járásban nincsen gyermekotthon

– tette hozzá.

Balla György, a Fidesz országgyűlési képviselője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Azonban Balla szerint a baloldalt ez nem érdekelte, csak egyetlen dolog, hogy megvádolják a kormány tagjait. Szerinte világos, hogy hálózatszerű működésről van szó, amiben részt vesznek a baloldal politikusai mellett az ellenzéki sajtó, az influenszerhálózat, illetve külföldről fizetett szereplők is.

Az állam cselekvőképességét akarták megbénítani, a hatóságba vetett bizalmat akartak rombolni, zavargásokat akartak kiprovokálni. Majdant akartak csinálni Budapesten

– húzta alá.

A politikus elvárja a kormánytól, hogy felderítse a hálózatot és az elkövetőket az igazságszolgáltatást elé állítsa.

Válaszában Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy a Szőlő utcai javítóintézet vezetője ellen folyik egy eljárás. Azonban sem sértettként, sem elkövetőként nem szerepel fiatalkorú az ügyben.

Semmiféle pedofilvád nem állja meg a helyét

– ismertette.

Az államtitkár jelezte, hogy prostitúciós tevékenységgel kapcsolatban gyanúsítják a javítóintézet vezetőjét. Kiemelte, hogy sem politikus, sem kormánytag érintettsége nem merült fel.

Ez az álhír, amit az összes ellenzéki képviselő fúj

– tette hozzá.

Répássy szerint jogos, hogy a rágalomnak büntetőjogi következményei lesznek.

Szégyen, amit Hadházy és hívei műveltek

Vejkey Imre, a KDNP képviselője a felszólalásában a Hadházy Ákos felhergelt követői által megtámadott Pál atyával foglalkozott. Mint mondta, az atya már a kommunizmus alatt sokat szenvedett, de bátran küzdött.

Hétről hétre növekszik a liberálmarxista erőszak és agresszió

– tette hozzá.