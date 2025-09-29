álhírbotrányparlamentországgyűlés

A baloldal Majdant akart csinálni Budapesten az álhírbotránnyal

A baloldalt csak egyetlen dolog érdekelte, hogy megvádolják a kormány tagjait – mondta a parlamentben Balla György, a Fidesz képviselője a Szőlő utcai álhírbotrányról. Répássy Róbert államtitkár leszögezte, hogy semmiféle pedofilvád nem állja meg a helyét. Ennek ellenére a DK-s Barkóczi Balázs továbbra is kötötte az ebet a karóhoz, és arra utalt, hogy két magas rangú politikus érintett az ügyben.

Máté Patrik
2025. 09. 29. 14:58
– Az elmúlt harmincöt év legaljasabb és összehangolt lejárató kampányát folytatták – fogalmazott Balla György a Szőlő utcai álhírbotrányról a parlamentben. A Fidesz képviselője a napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy a vádba politikusokat és állami vezetőket kevertek bele. Miközben a baloldal és a sajtója az elejétől tudta, hogy amit mondanak, nem igaz.

Megneveztek gyermekotthonként egy olyan intézményt, ami javítóintézet, ahová se bemenni, se kijönni onnan nem lehet. Megneveztek egy ózdi gyermekotthont is, azonban sem Ózdon, sem az ózdi járásban nincsen gyermekotthon

– tette hozzá.

Balla György, a Fidesz országgyűlési képviselője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Azonban Balla szerint a baloldalt ez nem érdekelte, csak egyetlen dolog, hogy megvádolják a kormány tagjait. Szerinte világos, hogy hálózatszerű működésről van szó, amiben részt vesznek a baloldal politikusai mellett az ellenzéki sajtó, az influenszerhálózat, illetve külföldről fizetett szereplők is.

Az állam cselekvőképességét akarták megbénítani, a hatóságba vetett bizalmat akartak rombolni, zavargásokat akartak kiprovokálni. Majdant akartak csinálni Budapesten

– húzta alá.

A politikus elvárja a kormánytól, hogy felderítse a hálózatot és az elkövetőket az igazságszolgáltatást elé állítsa.

Válaszában Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy a Szőlő utcai javítóintézet vezetője ellen folyik egy eljárás. Azonban sem sértettként, sem elkövetőként nem szerepel fiatalkorú az ügyben.

Semmiféle pedofilvád nem állja meg a helyét

– ismertette.

Az államtitkár jelezte, hogy prostitúciós tevékenységgel kapcsolatban gyanúsítják a javítóintézet vezetőjét. Kiemelte, hogy sem politikus, sem kormánytag érintettsége nem merült fel.

Ez az álhír, amit az összes ellenzéki képviselő fúj

– tette hozzá.

Répássy szerint jogos, hogy a rágalomnak büntetőjogi következményei lesznek.

 

Szégyen, amit Hadházy és hívei műveltek

Vejkey Imre, a KDNP képviselője a felszólalásában a Hadházy Ákos felhergelt követői által megtámadott Pál atyával foglalkozott. Mint mondta, az atya már a kommunizmus alatt sokat szenvedett, de bátran küzdött.

Hétről hétre növekszik a liberálmarxista erőszak és agresszió

– tette hozzá.

A politikus leszögezte, hogy elfogadhatatlan az erőszak és az agresszió. Kiemelte, hogy a keresztényeknek küldetésük van a sötétség elleni küzdelemben és a béketeremtésben is. Sajnálattal állapította meg, hogy a parlamentben sem jobb a helyzet.

Szinte minden ellenzéki felszólalásból kiviláglott, hogy messze kerültek a világosságtól

– fogalmazott Vejkey.

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár a válaszában leszögezte: nem tüntetés egy szerzetest a saját kolostora ajtajában gyalázni, hanem vallásüldözés. Egyértelművé tette, hogy nem fér bele, amit Hadházy és hívei tettek.

Amit műveltek, az szégyen

– tette hozzá.

Mint mondta,

nem fér bele az sem, hogy folyamatos egyházellenes uszítással a DK és a Tisza Párt megpróbál politikai tőkét kovácsolni.

 

Bíróság előtt fognak felelni

Barkóczi Balázs, a Demokratikus Koalíció képviselője napirend előtt a Szőlő utcai álhírbotránnyal foglalkozott, és azt állította, hogy vannak kiskorú szereplői a botránynak. De arra is utalt, hogy két magas rangú politikus érintett az ügyben.

Az összes párttársa, aki eben az ügyben hazudik és rágalmaz, a bíróság előtt fog felelni

– válaszolta a Dobrev-párti politikusnak a kormány részéről Répássy Róbert.

Borítókép: Országgyűlés (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

