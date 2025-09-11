Minden idők legdurvább és legintenzívebb kampánya várható

Orbán Viktor kötcsei beszédével elkezdődött a politikai szezon és a nem hivatalos választási kampány.

Orbán Viktor Kötcsén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Míg a miniszterelnök békemenetről, nemzeti konzultációról és nagyon intenzív kampányról beszélt, a Tisza egy előválasztás küszöbén áll.

Magyar Péter nem tud megújulni, tagadja a kiszivárgott adóemelési tervezetet, emberei pedig újságírókat vegzálnak.

Hogy milyen kampány vár a politikai pártokra, nehéz megjósolni, az azonban borítékolható, hogy kemény hónapok elé néznek a választók is.

Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója úgy látja,

kulcsfontosságú geopolitikai, biztonságpolitikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben kell jövő áprilisban döntést hozniuk a magyar választóknak:

az orosz–ukrán konfliktus és az Ursula von der Leyen-féle európai vezetés mindenkit a háború folytatásának irányába szeretne elmozdítani, de az illegális bevándorlás okozta feszültségek kezelésére sincs működőképes válaszuk.

– Egy kiemelten fontos témájuk Ukrajna támogatása és mielőbbi felvétele az Európai Unióba.

Egy ilyen, számtalan veszéllyel fenyegető környezetben a magyar választások szerepe és jelentősége elképesztő módon felértékelődik,

hazánknak ugyanis olyan nemzeti alapokon álló politikai vezetése van, amely nem ismeri a megalkuvás kifejezést sem az illegális migráció, sem a háborúra történő belépés, sem pedig az esztelen, minden racionális számítást felülíró gyorsított EU-csatlakozás ügyében – mondta Tóth Erik. Hozzátette:

elképesztően intenzív kampányra kell felkészülni idehaza.

Kiemelte, a kampány várható jellegéről sokat elárul az utóbbi hetek politikailag releváns történéseinek áttekintése. A Tisza Párt a nyár eleje óta lejtmenetben van, képtelen az ukrán kémbotránytól, Tarr Zoltán árulkodó mondataitól vagy a többkulcsos szja-tervezettől szabadulni. Tarr kijelentései miatt nemcsak a Tisza-szigetek száma csappant meg, de vélhetően az alelnök pozíciója is megingott. Tóth Erik hangsúlyozta,

a kampányban az egyik oldalon az a politikai erő fog állni, amely a választás tétjét – a valódi céljainak eltitkolásával – abban határozza meg, hogy egy Orbán Viktor elleni népszavazássá minősítse le a szavazás fontosságát.

– Azt tudjuk, hogy a Tiszánál miről nem akarnak beszélni: az Európai Néppárt által erőltetett migrációs paktum végrehajtásáról, a progresszív adózásra történő átállásról, valamint Ukrajna végletek nélküli támogatásáról. Sunyi, alantas, titokzatos kampány az egyik oldalon, nyílt tervek a másikon. Orbán Viktor előre leszögezte, hogy

a 2010 óta hivatalban lévő kormányokon átívelő nemzeti vívmányokon nem fog változtatni:

marad a rezsicsökkentés, a fizikai határzár, a nemzeti érdeken alapuló gazdaságpolitika, de a békepártiság is, ahogy a világon egyedülálló családtámogatási rendszert sem szűkíteni, hanem bővíteni próbálja évről évre a kabinet – mondta Tóth Erik. Kiemelte, hogy a kampány egyik fontos csataterévé vált az online világ, példaként említve a Harcosok Klubját és a digitális polgári köröket.