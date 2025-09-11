Rendkívüli

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

Alapjogokért KözpontgeopolitikaikötcseiOrbán ViktorkampányTisza

Minden idők legdurvább és legintenzívebb kampánya várható

– Kulcsfontosságú kérdésekben kell jövő áprilisban döntést hozniuk a magyar választóknak, így elképesztően intenzív kampányra kell felkészülni – mondta Tóth Erik, az Alapjogokért Központ munkatársa. Hasonló állásponton van Nagy Attila Tibor politikai elemző is, aki szerint most látszik a legnagyobb esély az Orbán Viktor vezette kormány megszorongatására.

Gabay Dorka
2025. 09. 11. 4:58
Magyar Péter, Tisza, szakértő, balegyenes (Fotó: Fotó: Havran Zoltán)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor kötcsei beszédével elkezdődött a politikai szezon és a nem hivatalos választási kampány. 

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor Kötcsén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Míg a miniszterelnök békemenetről, nemzeti konzultációról és nagyon intenzív kampányról beszélt, a Tisza egy előválasztás küszöbén áll. 

Magyar Péter nem tud megújulni, tagadja a kiszivárgott adóemelési tervezetet, emberei pedig újságírókat vegzálnak. 

Hogy milyen kampány vár a politikai pártokra, nehéz megjósolni, az azonban borítékolható, hogy kemény hónapok elé néznek a választók is.

Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója úgy látja, 

kulcsfontosságú geopolitikai, biztonságpolitikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben kell jövő áprilisban döntést hozniuk a magyar választóknak:

 az orosz–ukrán konfliktus és az Ursula von der Leyen-féle európai vezetés mindenkit a háború folytatásának irányába szeretne elmozdítani,  de az illegális bevándorlás okozta feszültségek kezelésére sincs működőképes válaszuk.

– Egy kiemelten fontos témájuk Ukrajna támogatása és mielőbbi felvétele az Európai Unióba. 

Egy ilyen, számtalan veszéllyel fenyegető környezetben a magyar választások szerepe és jelentősége elképesztő módon felértékelődik, 

hazánknak ugyanis olyan nemzeti alapokon álló politikai vezetése van, amely nem ismeri a megalkuvás kifejezést sem az illegális migráció, sem a háborúra történő belépés, sem pedig az esztelen, minden racionális számítást felülíró gyorsított EU-csatlakozás ügyében – mondta Tóth Erik. Hozzátette: 

elképesztően intenzív kampányra kell felkészülni idehaza.

Kiemelte, a kampány várható jellegéről sokat elárul az utóbbi hetek politikailag releváns történéseinek áttekintése. A Tisza Párt a nyár eleje óta lejtmenetben van, képtelen az ukrán kémbotránytól, Tarr Zoltán árulkodó mondataitól vagy a többkulcsos szja-tervezettől szabadulni. Tarr kijelentései miatt nemcsak a Tisza-szigetek száma csappant meg, de vélhetően az alelnök pozíciója is megingott. Tóth Erik hangsúlyozta, 

a kampányban az egyik oldalon az a politikai erő fog állni, amely a választás tétjét – a valódi céljainak eltitkolásával – abban határozza meg, hogy egy Orbán Viktor elleni népszavazássá minősítse le a szavazás fontosságát. 

– Azt tudjuk, hogy a Tiszánál miről nem akarnak beszélni: az Európai Néppárt által erőltetett migrációs paktum végrehajtásáról, a progresszív adózásra történő átállásról, valamint Ukrajna végletek nélküli támogatásáról. Sunyi, alantas, titokzatos kampány az egyik oldalon, nyílt tervek a másikon. Orbán Viktor előre leszögezte, hogy 

a 2010 óta hivatalban lévő kormányokon átívelő nemzeti vívmányokon nem fog változtatni:

 marad a rezsicsökkentés, a fizikai határzár, a nemzeti érdeken alapuló gazdaságpolitika, de a békepártiság is, ahogy a világon egyedülálló családtámogatási rendszert sem szűkíteni, hanem bővíteni próbálja évről évre a kabinet – mondta Tóth Erik. Kiemelte, hogy a kampány egyik fontos csataterévé vált az online világ, példaként említve a Harcosok Klubját és a digitális polgári köröket.

Némiképp más véleményen van Nagy Attila Tibor. 

– Ami a csövön kifér – ez várható a most megindult választási kampányban

 – fogalmazott lapunknak a politikai elemző. Meglátása szerint hivatalosan az országgyűlési választásokat még ki sem írták, ettől még de facto kampányhangulat van és lesz még inkább a hetek múlásával. Sok lesz a negatív kampány, egymás lejáratása, elvégre nagy a tét. Mint mondta, az Orbán-rendszer eddigi tizenöt éve alatt most látszik a legnagyobb esély az Orbán Viktor vezette kormány leváltására, hiszen az ellenzéki oldalon a Tisza Párt egymaga domináns szerepet játszik, az ellenzéki szavazók legnagyobb részét képes összegyűjteni. – Ebből adódóan 

az ellenzéki közvéleményben érezni a „most vagy soha” hangulatot is, és úgy tűnik, a választás alapvetően a Fidesz és a Tisza között fog eldőlni, 

ami minden idők legmocskosabb választási kampányát vetíti előre – mondta az elemző.

Tisza, Magyar Péter, adó
A választók a nyugodt erőre szavaznak szívesebben. (Fotó: Facebook)

A Tisza 106 egyéni választókerületi képviselő-jelöltjének kiválasztása kapcsán – mint mondta – kockázatos folyamatba fogott a Tisza Párt. – Ahelyett, hogy a párt vezető testülete, az elnökség választaná ki a jelölteket, a Tisza-szigetek, majd az egyéni választókerületek lakosaira bízták a döntést, ám a rivalizálást erőteljesen táplálja ez a konstrukció, hiszen az előválasztási eljárás miatt nem kizártak a sértődések, viszályok. A demokráciába komoly féket építettek, mert a párt elnöksége vétójoggal rendelkezik a képviselőjelöltek személyét illetően, 

előfordulhat tehát, hogy az elnökség a Tisza-szigetek és a választókerületi szavazók akaratával ellentétesen dönt, és ez újabb feszültséget vihet a kiválasztási folyamatba

 – emelte ki. Az elemző szerint fontos, hogy a Tisza minél békesebben bonyolítsa le a képviselőjelöltek kiválasztását, ugyanis a választók a nyugodt erőre szavaznak szívesebben, nem pedig a belső konfliktusok által terhelt pártokra. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu