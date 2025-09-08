Hazugságspirálba került a Tisza Párt saját adóterveivel kapcsolatban, amelyet először az Index hozott nyilvánosságra.

A kiszivárgott, brutális adóemelést tartalmazó dokumentum létezését Magyar Péter azóta is tagadni próbálja,

ám az utóbbi hetekben sorra látnak napvilágot olyan felvételek, melyekből egyértelműen kiderül, a Tisza hazudik, minden korábbi nyilatkozatok azt támasztják alá, a párt valóban többkulcsos adórendszert szorgalmaz, és a családoknak nyújtott támogatások is veszélybe kerülnének.

Péternek sem lesz könnyű

Petschnig Mária Zita közgazdász, a Tisza szakértője már márciusban megmondta: aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót akar emelni. A legárulkodóbb azonban Petschnig egy másik, szintén tavaszról származó megnyilatkozása: az Aranyfürt Tisza-szigetnél arról beszélt, hogy

Magyar Péterék csak úgy csökkenthetik az áfát, ha adót emelnek,

ami pontosan egybevág az Index értesülésével. „Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés […]. Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani” – mondta a tiszás szakértő.

(A videón 2.54.35-től)

Tagadás és ellentmondás

Miközben Magyar Péter tagadni próbálta az Index értesülését, és arra biztatta követőit, hogy ne olvassák az erről beszámoló sajtóorgánumokat, alelnöke, Tarr Zoltán többször is árulkodó kijelentést tett. „Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – ez volt talán a legnyíltabb beismerés Tarr Zoltán részéről, aki egy etyeki fórumon kijelentette:

– Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– mondta.

Az adórendszerről pedig azt mondta: „Sávos. Nem kell tőle félni, mert igazságos.” Példaként az osztrák 40 százalékos adókulcsot hozta fel, mondván, hogy a magyar dolgozóknak is „vállalniuk kell” a magasabb adóterhet. Azt is mondta Tarr Zoltán, nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak.

Azt azért kikotyogta a Tisza EP-képviselője, hogy „ez az a változás, amit a Tisza Párt meglátott és Péter meglátott”, vagyis egyértelművé tette, hogy a többkulcsos adórendszer Magyar Péter ötlete volt.

Újabb beismerés

A Tisza Párt jelentős adóemelési tervét Dálnoki Áron, a párt gazdasági csoportjának vezetője is beismerte. A gazdasági koordinátor szerint nem szabad részleteket elárulni, mert „szétkapnák” őket. Magyar Péter embere világossá tette, hogy Tarr Zoltán elszólása nem egyéni akció volt, hanem a párt közös stratégiáját tükrözi. – Teljesen egyetértek Péterrel, hogy nem szabad részleteket elárulni, mert képzeljétek el, mennyire szétkapnák – mondta Dálnoki, utalva arra, hogy Magyar Péter szerint sem szabad beszélni a párt terveiről a választásokig.