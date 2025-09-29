Tisza-adómagyar katonákSzalay-Bobrovnicky Kristóf

Milliárdokat venne el a katonáktól Magyar Péter + videó

Kiszámolták, mennyit vinne el a Tisza-adó.

2025. 09. 29. 22:25
– Azt látjuk, hogy a Tisza Párt adót akar emelni. Ez most már teljesen nyilvánvalóan előjött. Egyébként a közvélemény-kutatások mutatják is, hogy a baloldali szavazóiknak egy nagy része progresszív adót szeretne, ami lényegében adóemelés – mutatott rá a honvédelmi miniszter új videójában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Harcosok órája vendégeként arról beszélt, hogy kiszámolták, a legénységi állomány katonái közel 500 ezer forinttal keresnének kevesebben évente a Tisza-adóval.

– Hogyha a honvédelmi alkalmazottakat nézzük például, az évi 200 ezer forint lenne fejenként.

Az altiszti állomány évi 600 ezer forint fejenként, a főtiszti állomány másfél millió, a tábornoki pedig majdnem négymillió. A teljes honvédelmi ágazatnál 2026 évre kiszámoltuk, hogyha ez a képtelenség megvalósulna, akkor 17 milliárd forint kerülne ki a katonák zsebéből

– jelentette ki a miniszter.

Mint beszámoltunk róla, a nyilvánosságra került elképzelések szerint a Tisza Párt nemcsak a többkulcsos személyi jövedelemadó (szja) bevezetésére készül, hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná.

Korábban Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Az átfogó jelentés szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól. Az elhíresült etyeki fórumon is többek között erről volt szó.

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint

csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is a 22 százalékos adósávba esnének,

1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr Zoltán alelnök előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte: nem fognak mindent elmondani, mert akkor megbuknak. Magyar Péter egyik legfontosabb embere úgy fogalmazott, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.

 

