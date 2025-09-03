rendőrségcsecsemőSzondi utcábanBudapesttestvér

Kiszivárgott az édesapa vallomása, aki azt állítja, hogy azért halt meg a gyermeke, mert ringatás közben kiesett a kezéből

Itt vannak a részletek.

Magyar Nemzet
Forrás: 24.hu2025. 09. 03. 17:12
Nyomoz a rendőrség a súlyos kompbaleset ügyében (Illusztráció, forrás: Pixabay) rendőrautó (Illusztráció, forrás: Pixabay) Pexels
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Beismerte a bűnösségét az a 44 éves, kínai állampolgárságú férfi, akinek meghalt a két hónapos csecsemője Budapesten, egy terézvárosi lakásban – értesült a 24.hu.

Megtudták azt is, hogy az őrizetbe vett férfi azt mondta a gyanúsítotti kihallgatásán, hogy pár napig egyedül volt otthon az ikerlányaival, és ő látta el őket. Azt állította, hogy a gyermek kiesett a kezéből, amikor éppen ringatta, és bár sikerült megnyugtatnia a csecsemőt, később elvesztette az eszméletét. Elárulta azt is, hogy megpróbálta újraéleszteni a kicsit, de nem sikerült neki.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a VI. kerületben, a Szondi utcában meghalt egy két hónapos csecsemő, de valamiért az édesapja nem akkor értesítette a rendőrséget, amikor leejtette a gyermeket, hanem csak egy nappal később. A portál értesülése szerint ezt azzal magyarázta az édesapa, hogy nagyon megijedt. Arról már a Bors számolt be, hogy a csecsemőnek volt két testvére, és mindketten olyan állapotban voltak, hogy őket is mentő vitte el a Szondi utcai lakásból. 

A BRFK gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást az apával szemben. A férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását – értesült a 24.hu

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvendégmunkás

Na most légy polkorrekt, tesó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu