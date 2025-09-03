Kiszivárgott az édesapa vallomása, aki azt állítja, hogy azért halt meg a gyermeke, mert ringatás közben kiesett a kezéből

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a VI. kerületben, a Szondi utcában meghalt egy két hónapos csecsemő, de valamiért az édesapja nem akkor értesítette a rendőrséget, amikor leejtette a gyermeket, hanem csak egy nappal később. A portál értesülése szerint ezt azzal magyarázta az édesapa, hogy nagyon megijedt. Arról már a Bors számolt be, hogy a csecsemőnek volt két testvére, és mindketten olyan állapotban voltak, hogy őket is mentő vitte el a Szondi utcai lakásból.

A BRFK gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást az apával szemben. A férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását – értesült a 24.hu.