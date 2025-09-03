Beismerte a bűnösségét az a 44 éves, kínai állampolgárságú férfi, akinek meghalt a két hónapos csecsemője Budapesten, egy terézvárosi lakásban – értesült a 24.hu.
Kiszivárgott az édesapa vallomása, aki azt állítja, hogy azért halt meg a gyermeke, mert ringatás közben kiesett a kezéből
Itt vannak a részletek.
Megtudták azt is, hogy az őrizetbe vett férfi azt mondta a gyanúsítotti kihallgatásán, hogy pár napig egyedül volt otthon az ikerlányaival, és ő látta el őket. Azt állította, hogy a gyermek kiesett a kezéből, amikor éppen ringatta, és bár sikerült megnyugtatnia a csecsemőt, később elvesztette az eszméletét. Elárulta azt is, hogy megpróbálta újraéleszteni a kicsit, de nem sikerült neki.
További Belföld híreink
Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a VI. kerületben, a Szondi utcában meghalt egy két hónapos csecsemő, de valamiért az édesapja nem akkor értesítette a rendőrséget, amikor leejtette a gyermeket, hanem csak egy nappal később. A portál értesülése szerint ezt azzal magyarázta az édesapa, hogy nagyon megijedt. Arról már a Bors számolt be, hogy a csecsemőnek volt két testvére, és mindketten olyan állapotban voltak, hogy őket is mentő vitte el a Szondi utcai lakásból.
A BRFK gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást az apával szemben. A férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását – értesült a 24.hu.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Józsefvárosi Fidesz: Pikó András lebukott, hogy hazudott a Diószegi utcaiaknak
Kormánytól kapott pénzből ajánlja fel a lakásokat Pikó.
Lázár János is megszólalt az Árpád hídi gázolásról: Gyilkosoknak tekintem őket
A KRESZ mellett a teljes közlekedési szabályrendszert is felülvizsgálják az eset miatt.
Lánczi Tamás az MTA elnökének: Ne engedje magát megfélemlíteni!
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a válaszlevelében azt írta Freund Tamásnak, hogy itt az ideje fellépni Fleck Zoltán alkotmányos rendet veszélyeztető nézetei ellen.
Rapid délutáni friss: kevesebb fizetésből drágább üzemanyagot + videó
Három téma, de mindegyik a Tisza Párttal kapcsolatos.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Józsefvárosi Fidesz: Pikó András lebukott, hogy hazudott a Diószegi utcaiaknak
Kormánytól kapott pénzből ajánlja fel a lakásokat Pikó.
Lázár János is megszólalt az Árpád hídi gázolásról: Gyilkosoknak tekintem őket
A KRESZ mellett a teljes közlekedési szabályrendszert is felülvizsgálják az eset miatt.
Lánczi Tamás az MTA elnökének: Ne engedje magát megfélemlíteni!
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a válaszlevelében azt írta Freund Tamásnak, hogy itt az ideje fellépni Fleck Zoltán alkotmányos rendet veszélyeztető nézetei ellen.
Rapid délutáni friss: kevesebb fizetésből drágább üzemanyagot + videó
Három téma, de mindegyik a Tisza Párttal kapcsolatos.