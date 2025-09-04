Beakadt a lemez Magyar Péter embereinél, kínosan kerülik a válaszadást + videó

Zavarában ugyanazt az egy választ ismételgette a Hír TV kérdéseire Gerzsenyi Gabriella, Magyar Péter EP-képviselője – adta hírül a televízió. Magyar Péter korábban agyhalottnak nevezte saját képviselőjelöltjeit, és megtiltotta, hogy nyilatkozzanak.

Úgy tűnik, hogy újabban egyetlen választ engedélyezett, amelyet a politikusai ismételhetnek.

– Mit kell most önöknek titkolniuk, hogy a választást ne bukják el? – kérdezte a Hír TV riportere. – A Tisza az adócsökkentés kormánya lesz, ezt az egy üzenetet tudom közvetíteni. Ezt nem kell titkolni, ez egy remek hír – válaszolta a brüsszeli képviselő. – Tarr Zoltán viszont azt mondta, hogy vannak olyan dolgok, amiket titkolni kell, és a választás után lehet bármit, most vigyázni kell a szavaikra. Mi lehetett ez? – vetette fel a riporter. Erre Gerzsenyi Gabriella szinte szó szerint megismételte az előző válaszát. Ezt követően

a Tisza Párt brüsszeli delegáltja még a fővárosi Tisza-szigetek feloszlásáról feltett kérdésre is úgy reagált, hogy a Tisza az adócsökkentések kormánya lesz.

Mint arról beszámoltunk, Kulja András összevissza beszélt Brüsszelben, amikor Tarr Zoltán botrányos kijelentéseivel kapcsolatban kérdezték. Magyar Péter egészségügyi szakembere és európai parlamenti képviselője hasonlóan a párt alelnökéhez, igyekezett úgy tenni, mintha nem értené, miről van szó. A Tisza Párt EP-képviselőjét arról kérdezték, hogy mi az, amit titkolniuk kell, hogy ne bukjanak meg a választásokon. Kulja András azonban csak ennyit reagált: „Nem is értem a kérdését.”

Arról is írtunk, hogy Tarr Zoltán sem cáfolta a Tisza Párt adóemelési terveit. Tarr nem adott választ a riporter kérdéseire, majd elsietett a további kérdések elől.

Mint ismert, a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét is. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta, hogy vannak dolgok, amikről nem beszélhet, nehogy elbukjanak.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.