Magyar PéterTarr ZoltánTisza PártTisza-adó

Még Magyar Péter szerint is komolyan kell venni Tarr Zoltán szavait

A Tisza-vezér most beismerte azt, amit eddig igyekezett tagadni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 15:36
Magyar Péter, Tarr zoltán, tisza párt
Fotó: MTI/Purger Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ilyen egy tökéletes beismerés – mutatott rá Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán egy olyan videót mutatott be Magyar Péterről, amelyben a baloldali politikus egyértelműen elmondja: irányadónak tekinthetők a Tisza Párt alelnökének szavai. Így még egyértelműbbé vált, hogy az, amit Tarr Zoltán mondott arról, hogy titkolózniuk kell a magyarok előtt különben megbuknak, az igaz.

Strasbourg, 2024. július 16. Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. MTI/Purger Tamás
Fotó: MTI/Purger Tamás

Menczer Tamás rámutatott: nem a Fidesz találta ki. Nem a mesterséges intelligencia csinálta. Nincs megvágva. Magyar Péter maga mondja el, hogy a Tisza-alelnök, Tarr Zoltán nyilatkozata irányadó – hangsúlyozta a kommunikációs igazgató. Majd rámutatott: 

Magyar Péter ezzel beismerte, hogy brutális adóemelésre készülnek, be akarják vezetni a Tisza-adót.

– Ha hagyjuk. De nem hagyjuk – tette hozzá.

A Tisza-vezér ugyanis így fogalmazott: „Nyilván, hogyha Tisza-alelnökként szólal meg valaki, vagy Tisza munkacsoport-vezetőként, akkor irányadónak tekinthető, igen.” Mindezzel pedig elismerte, hogy az, amit Tarr Zoltán mondott, tehát, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, illetve hogy „választást kell nyerni, és utána mindent lehet” valóban a Tisza Párt politikai irányvonalát képviseli.

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

add-square Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék

Tisza-adó, rezsinövelés, bukott szakértők – ez Magyar Péter igazi gazdasági programja

Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekSztálin

Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak

Tóth Tamás Antal avatarja

Az önök oktatási rendszere megbukott!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu