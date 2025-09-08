Még Magyar Péter szerint is komolyan kell venni Tarr Zoltán szavait

– Ilyen egy tökéletes beismerés – mutatott rá Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán egy olyan videót mutatott be Magyar Péterről, amelyben a baloldali politikus egyértelműen elmondja: irányadónak tekinthetők a Tisza Párt alelnökének szavai. Így még egyértelműbbé vált, hogy az, amit Tarr Zoltán mondott arról, hogy titkolózniuk kell a magyarok előtt különben megbuknak, az igaz.

Fotó: MTI/Purger Tamás

Menczer Tamás rámutatott: nem a Fidesz találta ki. Nem a mesterséges intelligencia csinálta. Nincs megvágva. Magyar Péter maga mondja el, hogy a Tisza-alelnök, Tarr Zoltán nyilatkozata irányadó – hangsúlyozta a kommunikációs igazgató. Majd rámutatott:

Magyar Péter ezzel beismerte, hogy brutális adóemelésre készülnek, be akarják vezetni a Tisza-adót.

– Ha hagyjuk. De nem hagyjuk – tette hozzá.

A Tisza-vezér ugyanis így fogalmazott: „Nyilván, hogyha Tisza-alelnökként szólal meg valaki, vagy Tisza munkacsoport-vezetőként, akkor irányadónak tekinthető, igen.” Mindezzel pedig elismerte, hogy az, amit Tarr Zoltán mondott, tehát, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, illetve hogy „választást kell nyerni, és utána mindent lehet” valóban a Tisza Párt politikai irányvonalát képviseli.