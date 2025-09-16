Menczer Tamás: Láthatjuk, hogy nem áll távol az agresszivitás a Tisza Párttól

– A sajtóhírekből arra lehet következtetni, legalábbis megalapozottnak tűnik az a feltevés a képek és a felvételek alapján, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jár az emberek közé. Most adódik a kérdés természetesen, hogy van-e erre engedélye, és miért megy fegyverekkel emberek közé – jelentette ki lapunk kérdésére válaszolva egy, az Országházban tartott sajtótájékoztatón Menczer Tamás. Hozzátette:

Ha ezekhez hozzátesszük azokat, amiket ő mondott és a napokban a sajtóban olvashatók voltak, akkor jól látható, hogy vannak kérdések, amelyeket Ruszin-Szendi Romulusznak és a Tisza Pártnak meg kell válaszolni.

Menczer kiemelte, az elmúlt időszakban láthattuk, hogy az agresszív viselkedés sem Ruszin-Szendi Romulusztól, sem a Tisza Párttól nem áll távol.

Lebuktak, ha lebuksz, nincs más, csak a balhé. Ruszin-Szendi Romulusz ellökött már egy újságírót, miközben a Tisza Párt környékén hallhatóak az akasztásra, a főbe lövésre, egyáltalán a fizikai megsemmisítésre való felhívások. Mindeközben a Fidesz–KDNP összes politikusa minden agressziót és arra való felhívást, illetve annak elbagatellizálását is elutasítja

– jelentette ki Menczer Tamás. Hozzátette, az ilyesfajta agresszív és szélsőséges viselkedés Magyar Péter előtt nem volt jelen a magyar belpolitikában.

Pár kampányt csináltunk már, pár ellenféllel vívtunk már meg, sok minden van mögöttünk, de az, hogy a másikat fel akarná bárki akasztani, főbe akarná lőni, lökdösi, ilyen nem volt

– zárta a politikus. Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben szeretetországról papolt a hallgatóságnak.

Forrás: Facebook

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatokat.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött: