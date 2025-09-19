Menczer Tamás: A Fidesz frakcióülésén senkinél nem volt fegyver

– Ja, azt elfelejtettem, hogy a Fidesz frakcióülésén senkinél nem volt fegyver – írta közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hangsúlyozta:

ők megbeszélésre, gyűlésre, lakossági fórumra nem pisztollyal járnak.

– Fegyvernek nincs helye a közéletben – nyomatékosította a kormánypárti politikus.

Ruszin-Szendi Romulusz a lakossági fórumon Fotó: Képernyőfotó

Menczer Tamás posztjában arra a tiszás lakossági fórumra utalt, ahol Magyar Péter embere Ruszin-Szendi Romulusz a pólója alá elrejtett fegyverrel jelent meg a közönség előtt. Azóta a volt vezérkari vezetőnek visszavonhatta a fegyverviselési engedélyét a rendőrség.

A rendőrség közleménye szerint a Tisza Párt szeghalmi fórumán történtekkel kapcsolatosan több feljelentés érkezett.

A Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított és vizsgálja a történtek körülményeit. A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást.