Menczer Tamás: A Fidesz frakcióülésén senkinél nem volt fegyver

A kormánypárti politikusok nem járnak felfegyverkezve.

2025. 09. 19. 13:00
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
– Ja, azt elfelejtettem, hogy a Fidesz frakcióülésén senkinél nem volt fegyver – írta közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hangsúlyozta: 

ők megbeszélésre, gyűlésre, lakossági fórumra nem pisztollyal járnak.

 – Fegyvernek nincs helye a közéletben – nyomatékosította a kormánypárti politikus.

Ruszin-Szendi Romulusz, Gulyás Gergely
Ruszin-Szendi Romulusz a lakossági fórumon Fotó: Képernyőfotó

Menczer Tamás posztjában arra a tiszás lakossági fórumra utalt, ahol Magyar Péter embere Ruszin-Szendi Romulusz a pólója alá elrejtett fegyverrel jelent meg a közönség előtt. Azóta a volt vezérkari vezetőnek visszavonhatta a fegyverviselési engedélyét a rendőrség. 

A rendőrség közleménye szerint a Tisza Párt szeghalmi fórumán történtekkel kapcsolatosan több feljelentés érkezett. 

A Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított és vizsgálja a történtek körülményeit. A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást.

 


Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

