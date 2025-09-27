bűncselekményrendőrségMenczer Tamás

Menczer Tamás: Megtorlás következik

Mindenki felelni fog.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 9:45
Forrás: Facebook/Menczer Tamás
– Ez egy nagyon súlyos támadás volt a magyar kormány, így tehát a magyar szuverenitás ellen. A célpontjai kormánytagok voltak. A kormányt akarták megingatni és kormánytagokat levadászni. Alaptalan és aljas pedofil váddal. Ez az, ami történt, ezt pontosan és világosan látnia kell mindenkinek. Azonban 

semmilyen bizonyíték nincs, merthogy nem is lehet, lebuktak, és szeretném én is elmondani, hogy megtorlás következik.

Mindenki felelni fog, aki ebben az aljasságban szerepet vállalt, mindenki felelni fog, és mindenki számíthat a jogkövetkezményekre, és mindenki bíróság előtt felelni fog, mert ilyet nem lehet tenni – jelentette ki a közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arra reagált, hogy minden alap nélkül indítottak ellenzéki politikusok és sajtótermékek összehangolt hazugságkampányt a legsúlyosabb bűncselekménnyel, pedofíliával vádolva kormánytagokat, amivel nemcsak a miniszterekbe, hanem a rendőrségbe és az ügyészségbe vetett közbizalmat, végső soron a kormány megbénítását és megbuktatását tűzték ki célul.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Faggyas Sándor
idezojelekKína

Kína újra tengeri nagyhatalom

Faggyas Sándor avatarja

A XV. század elején felépítették a világ legnagyobb hadiflottáját, mely hét nagy expedíciót vitt végbe nyugat felé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

