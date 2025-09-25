  • Magyar Nemzet
Még a legnagyobb baloldali újságok is beismerték, hogy gyakorlatilag álhírkampány zajlik

A kormány intézkedései nyomán világították át a gyermekvédelmi intézményeket, ennek következtében tárták fel az ügyet, és ennek köszönhető, hogy ma előzetes letartóztatásban van a gyanúsított – mutatott rá közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója a Szőlő utcai hamis pedofilügy kapcsán rámutatott: miután elkezdett letisztulni a kép, még a legnagyobb baloldali újságok is óvatosabb hangnemet kezdtek megütni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 17:16
„A jelenleg zajló alaptalan rágalmazás és lejárató kampány valójában a gyermekvédelemnek árt a legtöbbet, mert aláássa a belé vetett társadalmi bizalmat” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója a Szőlő utcai hamis pedofilügy kapcsán rámutatott: a politikában a vádak megfogalmazását jellemzően megelőzi a bizonyítékok napvilágra kerülése. Mint írta, általában úgy születnek politikai ügyek, hogy olyan tény kerül felszínre, amely kapcsán felmerül a politikai felelősség kérdése.

Szerinte most azonban ennek épp az ellenkezője történik. Összehangolt akció keretében próbálnak meg egyesek ügyet kreálni, amelyről fokozatosan kiderült, hogy légvárra épül:

  • nincs kiskorú érintett,
  • nincs politikus érintett, 
  • semmilyen bizonyíték nem támasztja alá a megfogalmazott vádakat, és
  • amikor hatóság előtt kellett tanúvallomást tenni, akkor minden beidézett személy elismerte, hogy az állításaik nem megalapozottak, „csak hallották” őket.

 

Már gyakorlatilag a baloldali hírportálok is beismerést tettek

Orbán Balázs rámutatott: mindezek fényében az ügy gerjesztői valójában minden alap nélkül vádaskodtak – aminek következtében immár az ő politikai felelősségük merül fel.

Aláhúzta: mivel a helyzet kezd egyre világosabban kirajzolódni, el is indult a gyermekvédelem iránt elkötelezett jó szándékúak és az ügy gerjesztésében érdekelt rossz szándékúak szétválása. A józan hangok a rossz szándékok lelepleződése után hátrébb léptek és lehiggadtak. Kiemelte:

még a legnagyobb baloldali újságok is elkezdtek visszafogottabb hangnemben beszámolni a dologról, és gyakorlatilag elismerték, hogy az ügyet gerjesztők nem tudják bizonyítani az állításaikat, vagyis álhírkampány zajlik.

Ma már csak azok hangoskodnak, akik a leggátlástalanabb eszközöktől sem riadnak vissza, és akik a valóságtól a leginkább elszakadtak. Mint írta, politikusként és egyszerű magyar állampolgárként azt várja el a gyermekvédelemtől, hogy az intézmények valóban a gyermekek védelmét szolgálják: szűrjék ki a fiatalkorúakra káros személyeket, és ha mindezek ellenére mégis történik egy tragikus eset, akkor annak feltárása és a felelősök megnevezése minél hamarabb megtörténjen.

 

A kormány szigorított a gyermekvédelemben

Emlékeztetett: mindezek érdekében szigorították a gyermekvédelmi szabályokat az elmúlt években.

  • A gyermekek sérelmére elkövetett legsúlyosabb szexuális bűncselekmények nem évülnek el, bizonyos esetekben kötelező az életfogytiglan.
  • Létrehozták a pedofil-nyilvántartást, amelyhez az óvodák, iskolák és gyermekvédelmi intézmények vezetői hozzáférhetnek.
  • Megtiltották a kiskorúakat célzó szexuális propagandát, a gyermekük szexuális nevelése a szülők kizárólagos joga.
  • Szigorúbb és gyakoribb hatósági ellenőrzéseket vezettek be a gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatban.

Vagyis a valóság az, hogy a kormány intézkedései nyomán világították át a gyermekvédelmi intézményeket, ennek következtében tárták fel az ügyet,

és ennek köszönhető, hogy ma előzetes letartóztatásban van a gyanúsított – mutatott rá Orbán Balázs.

Borítókép: Álhírkampány folyik a kormány ellen (Forrás: Facebook)


