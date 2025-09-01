Orbán Viktor: Akcióban az Otthon start!

Elindult az Otthon start program, ilyen mértékű támogatás rég volt Magyarországon. Az elmúlt évtizedek legnagyobb otthonteremtési programjának keretei között mától felvehető a kedvezményes fix 3 százalékos lakáshitel. Ez a jelenlegi hétszázalékos piaci hitelekhez képest hatalmas megtakarítást jelent az első lakást vásárlóknak.

Fotó: Világgazdaság/Kallus György

3 százalék alatt a hitelkamatok. Az Otthon start akcióban!

– írta Orbán Viktor a támogatott hitel indulásával kapcsolatban a közösségi oldalán.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, az Otthon start program indulásával kapcsolatban Hankó Balázs úgy fogalmazott: az otthonteremtési program elindulásával nem az albérlők országát, hanem a szuverén tulajdonosok országát építjük. A kulturális és innovációs miniszter azt is jelezte, hogy az Otthon start program iránt óriási az érdeklődés, szavai szerint legalább akkora forgalomra számítanak a bankoknál, mint a szeptember elsejei iskolakezdésben az utakon.

A rendszerváltoztatás óta a legnagyobb és legkedvezőbb otthonteremtési támogatás indult el Magyarországon, olyan, amelyre Európában sincs példa

– hangsúlyozta a miniszter.

Mérföldő az Otthon start program

Nem meglepő, hogy ez az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb kormányzati programja, rengetegen érdeklődnek iránta. „Jó hír a gazdaságnak is, az Otthon start programmal két legyet ütött egy csapásra a kormány” – közölte Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki szerint jelentős segítséget nyújt a saját lakásra vágyó magyaroknak, emellett pörgeti az építőipart és a magyar gazdaságot is. Mindez javítja az ország gazdasági kilátásait, ami ugyancsak jó az embereknek, hiszen ha magasabb a gazdasági növekedés, több a költségvetési bevétel, több forrás jut a közkiadásokra is.