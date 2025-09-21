Orbán Viktor: Mi a győzelem?

– Mi a győzelem? Ha magyarnak születtél, a győzelem az, ha képes vagy megváltoztatni a mások által neked szánt sorsot. A XX. században az akkori ellenségeink azt a sorsot szánták nekünk, hogy kicsik legyünk és szegények. De mi azt akarjuk, hogy Magyarország és mi, magyarok nagyok legyünk és gazdagok. Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot! – jelentette ki Orbán Viktor a digitális polgári körök találkozóján.

Orbán Viktor hatalmas tömeg előtt szólalt fel a digitális polgári körök találkozóján (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök szerint az európai vezetők, Weber nagyúr és társai csődtömeget csináltak az Európai Unióból:

adóssághegyek, migránsok tömegei, utcai erőszak, a háború egyre sötétebb árnyai, tömeges elbocsátások, kilövő rezsiárak,

megfeneklő háztartások milliói és riadt csirkeként futkározó brüsszeli bürokraták. Mint egy rossz GPS: mindig újraterveznek, de sosem érnek célba – tette hozzá.

– De mi lesz velünk, magyarokkal? Amire ebben a helyzetben szükségünk van, az a bátorság. Először is intellektuális, szellemi bátorság kell, hogy vegyünk egy nagy levegőt, és kimondjuk: Európa világa, ahogyan eddig ismertük és szerettük, véget ért. Mondjuk ki:

a magyar migrációs politika jobb, mert mi migránsmentes ország maradtunk, a mi családtámogatási rendszerünk jobb, mert a munkát ötvözi a gyermekvállalással, és a mi adórendszerünk jobb, mert nálunk, aki dolgozni akar, talál magának munkát.

Másodszor kell politikai bátorság. Nyíltan meg kell mondanunk Brüsszelben, hogy elutasítjuk azt az utat, amelyet ajánlanak nekünk. Ha a brüsszeli útra lépünk, a magyarok pénze Ukrajnába kerül. A brüsszeli út magasabb vállalkozói adókat, magasabb jövedelemadót és a családi adókedvezményeink megkurtítását jelentené. Rosszabb, mint a tíz csapás.

Brüsszelben csikorgathatják a fogukat, de itt nincs háború és nem is lesz, nincsenek migránsok és nem is lesznek.

Ukrajna nem tagja az EU-nak, és nem is lesz, mert háborúba rántaná és csődbe vinné Magyarországot. A brüsszeli út biztos bukás, a nemzeti út garancia Magyarország jövőjére. Harmadszor személyes bátorság is kell. A brüsszeli út hívei már megszervezték magukat, berendezkedtek a digitális térben. Megfélemlítik azokat, akik nem értenek velük egyet. Ezért árad az agresszió, az erőszak, a durvaság. Ezért hordanak fegyvert a gyűléseken. Ezen csak akkor tudunk változtatni, ha a közösségi médiában is megmutatjuk, milyenek vagyunk. Mi nem visszahúzódunk, ha megtámadnak, nem hátralépünk, hanem előre – jelentette ki a kormányfő.