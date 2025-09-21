Orbán ViktorUkrajnabrüsszeli út

Orbán Viktor: Mi a győzelem?

– Mi nem visszahúzódunk, ha megtámadnak, nem hátralépünk, hanem előre – jelentette ki a kormányfő szombaton a Papp László Sportarénában. Orbán Viktor az előttük álló feladatokról beszélt, és leszögezte, hogy a magyaroknak a saját útjukat kell járniuk, ha szabadok akarunk maradni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 14:39
Digitális Polgári Körök rendezvény Orbán Viktor Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
– Mi a győzelem? Ha magyarnak születtél, a győzelem az, ha képes vagy megváltoztatni a mások által neked szánt sorsot. A XX. században az akkori ellenségeink azt a sorsot szánták nekünk, hogy kicsik legyünk és szegények. De mi azt akarjuk, hogy Magyarország és mi, magyarok nagyok legyünk és gazdagok. Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot! – jelentette ki Orbán Viktor a digitális polgári körök találkozóján.

Budapest, 2025. május 18. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok klubja - A kezdet elnevezésű rendezvényen a budapesti BOK Csarnokban 2025. május 18-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor hatalmas tömeg előtt szólalt fel a digitális polgári körök találkozóján (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök szerint az európai vezetők, Weber nagyúr és társai csődtömeget csináltak az Európai Unióból:

adóssághegyek, migránsok tömegei, utcai erőszak, a háború egyre sötétebb árnyai, tömeges elbocsátások, kilövő rezsiárak,

megfeneklő háztartások milliói és riadt csirkeként futkározó brüsszeli bürokraták. Mint egy rossz GPS: mindig újraterveznek, de sosem érnek célba – tette hozzá.

– De mi lesz velünk, magyarokkal? Amire ebben a helyzetben szükségünk van, az a bátorság. Először is intellektuális, szellemi bátorság kell, hogy vegyünk egy nagy levegőt, és kimondjuk: Európa világa, ahogyan eddig ismertük és szerettük, véget ért. Mondjuk ki:

a magyar migrációs politika jobb, mert mi migránsmentes ország maradtunk, a mi családtámogatási rendszerünk jobb, mert a munkát ötvözi a gyermekvállalással, és a mi adórendszerünk jobb, mert nálunk, aki dolgozni akar, talál magának munkát.

Másodszor kell politikai bátorság. Nyíltan meg kell mondanunk Brüsszelben, hogy elutasítjuk azt az utat, amelyet ajánlanak nekünk. Ha a brüsszeli útra lépünk, a magyarok pénze Ukrajnába kerül. A brüsszeli út magasabb vállalkozói adókat, magasabb jövedelemadót és a családi adókedvezményeink megkurtítását jelentené. Rosszabb, mint a tíz csapás. 

Brüsszelben csikorgathatják a fogukat, de itt nincs háború és nem is lesz, nincsenek migránsok és nem is lesznek.

Ukrajna nem tagja az EU-nak, és nem is lesz, mert háborúba rántaná és csődbe vinné Magyarországot. A brüsszeli út biztos bukás, a nemzeti út garancia Magyarország jövőjére. Harmadszor személyes bátorság is kell. A brüsszeli út hívei már megszervezték magukat, berendezkedtek a digitális térben. Megfélemlítik azokat, akik nem értenek velük egyet. Ezért árad az agresszió, az erőszak, a durvaság. Ezért hordanak fegyvert a gyűléseken. Ezen csak akkor tudunk változtatni, ha a közösségi médiában is megmutatjuk, milyenek vagyunk. Mi nem visszahúzódunk, ha megtámadnak, nem hátralépünk, hanem előre – jelentette ki a kormányfő.

Kiemelte: a Digitális Polgári Kör biztos védelmet nyújt az online térben tomboló, baloldali őrjöngéssel szemben, és hatalmas építő energiákat szabadított föl.

Ma ország-világ megláthatja, a digitális teret sem engedjük át a brüsszelitáknak.

A digitális tér is Magyarországhoz tartozik. Itt is megvédjük a hazánkat, megvédjük a szabadságunkat, itt is dolgozik már a nemzeti algoritmusunk – hangsúlyozta Orbán Viktor.

 

 

Borítókép: Orbán Viktor a digitális polgári körök első országos találkozóján (Fotó: Kaiser Ákos)


A téma legfrissebb hírei

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
