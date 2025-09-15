Rendkívüli

A magyarok többsége nem kér a Tisza-csomagból

ChatGPTFelsőörsTiszaMagyar Péter

Saját emberei viszik be a mélyütést Magyar Péternek: összeomlóban a Tisza hátországa

A Magyar Nemzet forrása szerint a tiszás aktivisták szombati találkozójára is a Magyar Péter által hazudott 1500 önkéntes helyett is csak néhány százan mentek el az egész országból. Nem ez volt az első eset, úgy tűnik Magyar Péter viselkedésének köszönhetően a nyár végére megroppant a Tisza párt gerincét alkotó aktivista bázis.

Gábor Márton
2025. 09. 15. 4:57
Fotó: Hatlaczki Balázs
Magyar Péter nem hajlandó tudomásul venni, hogy egyre kevesebben kíváncsiak rá, és nő a lemorzsolódás az aktivisták között is – mondta el lapunk egyik, a Tisza Pártot alaposan ismerő informátora. A Tisza Párt belső ügyeire rálátó személy szerint a szombati aktivista találkozó hatalmas kudarc volt, ugyanakkor az online térben továbbra is úgy tesz Magyar Péter, mintha minden rendben lenne. 

20250907 Kötcse Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mondott a párt kötcsei rendezvényén. fotó: Mirkó István MI Magyar Nemzet
Magyar Péter (Fotó: Mirkó István)

Azt írta Magyar Péter, hogy 1500 önkéntessel találkozott Felsőörsön. A valóság azonban az, hogyha háromszázan voltunk, akkor már sokat mondok

– jelentette ki az informátor. Hozzátette, nem légből kapott volt az 1500-as szám, ugyanis ennyi emberre számítottak a szervezők.

A valóság lesújtó volt többeknek is, akikkel beszéltem, többen gyakorlatilag nem akartak hinni a szemüknek. Mások pedig kritizálták Magyar Pétert, amiért a közösségi médiában finoman szólva is túlzott a megjelentek számával kapcsolatban

– jelentette ki az illető. 

Rákérdeztünk a mesterséges intelligenciánál

A szombati, Felsőörsön tartott aktivista gyűlésről Magyar Péter közzétett egy képet, amelyen a megjelentek tömegét akarta demonstrálni. Ezt a fényképet töltöttük fel a ChatGPT-be, és mindössze annyit kérdeztünk, a véleménye szerint hány ember található a képen. 

Forrás: Magyar Nemzet

Az eredmény, mint az a mellékelt képen is látszik, megdöbbentő. Ugyanis a ChatGPT szerint sem lehetett 200-210 embernél több a feltöltött képen. Mindeközben Magyar Péter 1500 megjelentről beszélt a posztjában. 

Nem ez volt a nap egyetlen kudarca

Az 56 ezres Veszprémben mindössze néhány százan hallgatták meg a tiszás politikust szombaton.

„Magyar Péterre már a nagyvárosokban is egyre kevesebben kíváncsiak, amióta kiszivárogtak az adóemelési tervei. Az 56 ezres Veszprémben is csupán pár százan hallgatják, ezeknek is a nagy része máshonnan odautaztatott pártaktivista” – írta a közösségi oldalára feltöltött fotójához Deák Dániel.

Az elemző hozzátette, hogy nem a rendezvény kezdete előtt készült a kép, hiszen látszik kinagyítva, hogy már a színpadon áll Magyar Péter.

Szombaton Pápán is járt Magyar Péter. Az ottani rendezvényét fél óra késéssel kezdte, de előadása közben kiderült, hogy azt sem tudja, merre jár. Beszédében ugyanis többször Győr-Moson Sopron vármegye lakóiként köszöntötte hallgatóságát,

 holott Pápa Veszprém vármegyében van. 

Egyébként ebben a városban mindössze százötvenen hallgatták a beszédét, többségük feltehetően ott is utaztatott pártaktivista lehetett.

Magyar Péter miatt oszlott fel a négy újbudai Tisza-sziget

A Tisza párt háttérországának megroppanását mi sem mutatja jobban, minthogy nemrég feloszlatta magát négy budapesti Tisza-sziget. A civilek saját bevallásuk szerint a párt központi vezetése elleni tiltakozásból oszlatták fel magukat. Mint kiderült, az elképzelteknél sokkal komolyabb feszültségek állhatnak a háttérben.

A pártközponttal való komoly összetűzések eredményeként oszlatta fel magát a négy újbudai Tisza-sziget

 – mondta el a lapunknak egy, a Tisza Párt és a Tisza-szigetek működését igen jól ismerő személy. Az illető állítása szerint a szóban forgó újbudai Tisza-szigetek egyik vezetője tárgyalt Magyar Péterrel néhány hónappal a szigetek megszűnése előtt. 

A tárgyalások témája pedig az egyik budai egyéni választókerületben való indulása volt. 

Az aktivista ugyanis a Tisza Párt színeiben, egyéni képviselőjelöltként el akart indulni a választásokon. 

Meg is egyeztek Magyar Péterrel az egyik körzetben, viszont Magyar nemrég közölte, nem fogja támogatni a Tisza-szigetek vezetőjének indulását, és innen indult az egész balhé, aminek a vége a szigetek feloszlatása lett

– mondta el lapunknak a nevét felfedni nem kívánó forrás. Kiemelte, a Tisza Pártban egyre nagyobb feszültségeket okoz, hogy Magyar Péter teljesen önkényesen, korábbi egyességeket felrúgva irányítja a szervezetet, miközben semmire és senkire nincs tekintettel. 

A négy Tisza-sziget szeptember elején váratlanul számolta fel önmagát Budapest XI. kerületében. 

Ezúton tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy 2025. szeptember 1-én mind a négy szigetünk működése megszűnik

 – írták az újbudai Tisza-szigeteket összefogó honlapon közzétett közleményben. Kiemelték, 

tiltakozunk az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen. Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt.

A közleményben nem részletezték, mit értenek eltussolás, abúzus, diszkrimináció és a központi vezetés hiány alatt, éppen ezért az ügyben kérdéseket intéztünk a Tisza Párt sajtóosztályához. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a Tisza-szigetek pontosan mit értenek a fent megfogalmazott vádak alatt. Azonban a kényes kérdésben nem kaptunk választ a Tiszától.

Nem ez volt az első eset, hogy Tisza-szigetek bomlottak fel. Augusztus elején Baranyában oszlott fel az első, csak romákból álló Tisza-sziget, az Amarodrom alapítója a közösségi oldalán jelentette be, nagyot csalódott. 

Úgy érzem, egy nagyon nagy bocsánatkéréssel kell hogy forduljak hozzátok, mert én voltam az, aki azt ígérte nektek, hogy alakítsunk Tisza-szigeteket, azt ígértem, végre van egy olyan párt, aki egyenrangú embereknek tekint minket, egyenlő bánásmódban lesz részünk, ahol lesz igaz cigány érdekképviseletünk. Pár hónapos munkánk után mégis én voltam az, aki azt mondta nektek, tévedtem! Sajnálom őszintén, nekem ez fáj a legjobban

 – írta Kőrös Ferenc.

A roma Tisza-sziget alapítója egyúttal külön bocsánatot kért Alsószentmártontól és annak polgármesterétől is.

A falu polgármestere, Balogh Krisztián a közösségi oldalán megerősítette, hogy feloszlatta a Tisza-szigetet a faluban, valamint közölte, a jövőben politikával nem, csak a falu ügyeivel kíván foglalkozni.

Nagyot csalódtak Magyar Péterben

Az Amarodrom Tisza-sziget vezetője, Kőrös Ferenc nemcsak a feloszlatást jelentette be, hanem azt is kérte, hogy a szigethez tartozó csoportok is tegyenek így. A szervező szerint Nógrád vármegyéből is szerettek volna hozzájuk csatlakozni, de kisbéri, Bács-Kiskun vármegyei csoport is alakult korábban, nagyjából nyolc vármegyében jelen voltak – írta akkor a Bama.

A vezető arról is beszélt az okok között, hogy Magyar Pétertől nem azt kapták, amit vártak volna, és nagyot csalódtak benne. 

A mai napig nem látok valódi politikai akaratot a cigányság problémáinak megoldására. […] A Tisza Párttól ezt a szándékot nem látom

– jelentette ki Kőrös Ferenc. Szerinte nem odavaló emberek fogják képviselni a cigányságot a Tisza Pártban. Hozzátette: azért is csalódott, mert a Bruti nevű humorista, miután letetvesezte, lebüdösezte a cigányságot, az minden jóérzésű cigányt megérintett, és ez ügyben nem szólalt meg a párt, de Brutiból akár még parlamenti képviselő is lehet. 

Tavaly októberben pedig az a Tisza-sziget oszlatta fel magát, amelyet Szabó Loránd, Dombóvár volt DK-s polgármestere alapított. A politikus akkor azt állította, hogy az általa szeptember elején alapított dombóvári, 424-es Tisza-sziget taglétszáma csoportalakításhoz szükséges tíz alá esett, mivel a többség  kilépett, beleértve őt is.

Valószínűleg történelmet csináltunk, mert mi lehetünk az első (de nem az utolsó) sziget, amely megszűnt

– nyilatkozta Szabó. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

