Erre biztos nem számított Ruszin-Szendi: baloldali ügyvéd osztotta ki kőkeményen Magyar Péter emberét

Baloldalról is kemény kritikát kapott fegyverbotránya miatt Ruszin-Szendi Romulusz. Az ellenzékhez köthető ügyvéd, Magyar György egy internetes műsorban – nem fukarkodva a jelzőkkel és a gúnyos megjegyzésekkel – hosszan beszélt arról, hogy a volt vezérkari főnök szerinte sok hibát követett el.

2025. 09. 20. 14:14
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa több súlyos hibát is elkövetett azzal, hogy lőfegyverrel vett részt egy lakossági fórumon – erről beszélt Magyar György a Klikk TV minapi adásában. A baloldalhoz köthető ügyvéd arra hívta fel a figyelmet, hogy az önvédelmi célból viselt fegyvert előírás szerint kívülről láthatatlan helyen kell hordani. – Önvédelmi fegyver viselésére nagyon szűk kör jogosult, körülbelül két-háromezer ilyen engedély van kiadva. Azok kérhetik, akik a hivatásuknál fogva veszélyeztetve vannak, például ügyészek, bírók, parlamenti képviselők. Egy volt legfőbb ügyész esetében például azért nem tudjuk megmondani, hogy hord-e fegyvert, mert nem látszik rajta. Nem a derekán hordja, mint egy vagyonőr vagy egy rendőr. Tehát rejtve kell tartani az önvédelmi fegyvert, kivéve ha valaki felmentést kér ez alól – fejtette ki Magyar György.

Ruszin-Szendi több súlyos is hibát is elkövetett Magyar György szerint (Forrás: YouTube/ATV)

Az ügyvéd arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben a szóban forgó tiszás fórum helyszíne a gyülekezési törvény hatálya alá esett, akkor az egykori vezérkari főnöknél sem fegyver, sem annak látszó tárgy, de még csak egy bugylibicska sem lehetett volna. 

(A gyülekezés és a fegyverviselés jogi kapcsolatát, szabályait – újabb felvételek bemutatásával – az Origo részletezte.)

„Szuper amatőr”

Magyar Ruszin-Szendi viselkedését is erősen bírálta. – Kifogásolható, hogy arra hivatkozik, hogy képes használni (a fegyvert) és arra hivatkozik, hogy idegesítik az újságírók.

Igaz, őt nem lőtte fejbe, csak fellökte – mondta a jogász gúnyosan arra az esetre utalva, amikor Ruszin-Szendi a Mandiner riporterét lökdöste pusztán azért, mert az újságíró kérdéseket tett fel a volt vezérkari főnöknek.

Visszatérve Ruszin-Szendire Magyar György így folytatta: „Nem kellene kérkednie és a verbalitásával is probléma van. Szuper amatőr a fiatalember, még akkor is, ha nagyon érti a szakmáját. Politikailag amatőr, nem kellene így viselkednie. […] nem kellene ezt a briganti magatartást fokozni azzal, hogy még fegyver is van nálam.”

Így indult a fegyverbotrány

Hétfőn az Origo közzétett egy felvételt, amely arról árulkodott, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére.

A videórészletből hamar országos botrány lett, és több feljelentés is érkezett, a szeghalmi rendőrkapitányság szabálysértési előkészítő eljárást indított. 

Csütörtök reggel rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi otthonánál, lefoglalták a fegyverét és visszavonhatták engedélyét.

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye a katonatársadalomra nézve is „égő, kompromittáló” – erről beszélt a Magyar Nemzet elemző podcastjében Pintér Ferenc alezredes, aki nagyon jól ismeri a volt vezérkari főnököt, a honvédségnél egy időben a helyettese volt.

 

               
       
       
       

