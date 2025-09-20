Szentkirályi Alexandra is készen áll

„Mi már készen állunk! Indul a digitális polgári körök első személyes találkozója!” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Mint arról beszámoltunk, ma tartják a digitális polgári körök első országos találkozóját a Papp László Sportarénában, ahová csak a regisztrált tagok léphetnek be.

A program részeként beszédek, zenei produkciók és csaknem negyven kiállítóval rendezett expó várja a résztvevőket.

A színpadon többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.

A szombati rendezvény házigazdája Rákay Philip és Szabó Zsófi lesz.