Itt vannak a legújabb fejlemények az ukrán kémügyben

Lelepleződött a baloldal, ezért koholták az álhírbotrányt

Az Alapjogokért Központ szakértője szerint az ellenzék gyújtópontként szerette volna használni a Szőlő utcát, a pedofíliával való rágalmazással a kormányt akarták destabilizálni. A szavazók azonban átláttak a terven, és a Kutyapárt vasárnapi tüntetésén is alig vettek részt – mutatott rá Pindroch Tamás.

Gábor Márton
2025. 09. 29. 13:19
A gyér érdeklődés mellett megtartott tüntetéssel az volt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt célja, hogy a baloldali kórus tagjaként ők is hallassák hangjukat a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán. De mivel hazugság maga az „ügy”, ez az akció is vérszegényre sikeredett. Az viszont látható, hogy az ellenzék gyújtópontként szerette volna kezelni az esetet, a pedofíliával való rágalmazással a kormányt akarták destabilizálni, megmozdulásokat akartak rá építeni – mondta el lapunknak Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Kiemelte: lelepleződtek, a nagy nyilvánosság előtt elkövetett, minden alap nélküli rágalmazásból, akárhogy is erőlködnek, nem lehet politikai tőkét kovácsolni. A botrány visszahull a baloldali pártokra és azokra az influenszerekre is, akik a rágalmazást elkövették. Egyértelmű üzenet, hogy

a szavazók nagyon nagy többsége nem hisz az ellenzéknek, a hangulatkeltésnek, hiszen alig voltak ezen a rendezvényen.

Pindroch Tamás szerint az a választó, aki követi az eseményeket, komolyan elgondolkodik, hogy meg szabad-e bízni olyan pártokban, politikusokban, közéleti emberekben, akik minden bizonyíték nélkül hírbe hozzák az ellenfeleiket és politikai kampányt akarnak építeni a hazugságokra.

Ne legyen kétségünk, egyetlen ellenzék, baloldal van, amely Brüsszel kottájából játszik. Ennek a tömbnek a része a Kutyapárt is. A cél Magyar Péter hatalomra juttatása, és ennek érdekében semmilyen eszköztől nem rettennek vissza. Mintha mi sem történt volna, folytatják a hazudozást, aminek nyilvánvaló célja a közbizalom aláásása

– tette hozzá a vezető elemző. Hozzátette: a kormányoldal gyorsan beleállt az ügybe, az ellentámadás hatékony volt, tételesen megcáfolták a hazugságokat, megtették a szükséges feljelentéseket.

Vasárnap este tartotta a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) a Parlament elé szervezett tüntetését. A demonstrációhoz tartozó Facebook-eseményen hatezer ember jelezte részvételi szándékát, azonban ennél jóval kevesebben jelentek meg a Kossuth téren lapunk helyszíni tudósítója szerint.

A Kutyapárt annak ellenére folytat hergelést és gyűlöletkeltést az ügyben, hogy már napok óta nyilvánosak az információk, miszerint az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta: a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányban nem merült fel pedofil-bűncselekmény gyanúja, és politikus neve sem szerepel az ügyben. A vizsgálat ugyanakkor rámutatott egy különösen érzékeny pontra:

idegen titkosszolgálati szálak is megjelennek a történetben.

A dokumentum két nevet emelt ki: Kuslits Gáborét és Káncz Csabáét. Kuslits Gábor tanúkénti meghallgatásán a korábban adott interjújában megfogalmazott állításokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. Elmondása szerint az állítását szóbeszédre alapozta. Káncz Csaba tanúkihallgatása során pedig azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja, azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család tagja mondta ezt neki.

Azóta az is kiderült, hogy a Szőlő utcai ügy kulcsfigurájának köze van a brit MI6 titkosszolgálathoz, ahogy Márki-Zay Péterhez és tavaly óta Magyar Péterhez is.

Borítókép: Az MKKP tüntetése az Országház előtt (Fotó: Magyar Nemzet)


