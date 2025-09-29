Lelepleződött a baloldal, ezért koholták az álhírbotrányt

A gyér érdeklődés mellett megtartott tüntetéssel az volt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt célja, hogy a baloldali kórus tagjaként ők is hallassák hangjukat a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán. De mivel hazugság maga az „ügy”, ez az akció is vérszegényre sikeredett. Az viszont látható, hogy az ellenzék gyújtópontként szerette volna kezelni az esetet, a pedofíliával való rágalmazással a kormányt akarták destabilizálni, megmozdulásokat akartak rá építeni – mondta el lapunknak Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Kiemelte: lelepleződtek, a nagy nyilvánosság előtt elkövetett, minden alap nélküli rágalmazásból, akárhogy is erőlködnek, nem lehet politikai tőkét kovácsolni. A botrány visszahull a baloldali pártokra és azokra az influenszerekre is, akik a rágalmazást elkövették. Egyértelmű üzenet, hogy

a szavazók nagyon nagy többsége nem hisz az ellenzéknek, a hangulatkeltésnek, hiszen alig voltak ezen a rendezvényen.

Pindroch Tamás szerint az a választó, aki követi az eseményeket, komolyan elgondolkodik, hogy meg szabad-e bízni olyan pártokban, politikusokban, közéleti emberekben, akik minden bizonyíték nélkül hírbe hozzák az ellenfeleiket és politikai kampányt akarnak építeni a hazugságokra.

Ne legyen kétségünk, egyetlen ellenzék, baloldal van, amely Brüsszel kottájából játszik. Ennek a tömbnek a része a Kutyapárt is. A cél Magyar Péter hatalomra juttatása, és ennek érdekében semmilyen eszköztől nem rettennek vissza. Mintha mi sem történt volna, folytatják a hazudozást, aminek nyilvánvaló célja a közbizalom aláásása

– tette hozzá a vezető elemző. Hozzátette: a kormányoldal gyorsan beleállt az ügybe, az ellentámadás hatékony volt, tételesen megcáfolták a hazugságokat, megtették a szükséges feljelentéseket.