Takács Péter: Meddig kell eltűrnünk a ránk zúduló erőszakot?

Megölték a fiatal amerikai konzervatív vélemenyvezért a liberális tolerancia nagyobb dicsőségére. Charlie Kirk épp egyetemistáknak tartott előadást, amikor a merénylő végzett vele. Meddig kell eltűrnünk a ránk zúduló erőszakot? – írta közösségi oldalán Takács Péter. Kijelentette,

Trump, Fico és Babis után most ő lett a célpont. Ide vezetett a liberális propaganda hosszú évek óta zajló kitartó munkája, amely nácizza, dehumanizálja (patkány, fidnyák stb.) és démonizálja a konzervatív értékeket vallókat. És most ne jöjjenek azzal, hogy mindkét oldal felelős a közbeszéd állapotáért! Valahogy véletlenül mindig a baloldalon sikerül felhergelni egy féleszűt, aki végül meghúzza a ravaszt...

Mint ismert, a kórházba szállítást követően meghalt Donald Trump elnök szövetségese, Charlie Kirk, akire rálőttek egy egyetemi rendezvényen. Szemtanúk szerint a lövéskor leesett a székéről. Az NBC tudósítása szerint Charlie Kirk jobboldali politikai aktivistát Oremben, Provo városától északra található Utah Valley Egyetemen érte halálos lövés.