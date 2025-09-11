Rendkívüli

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

Charlie KirkTakács Péterbaloldaltolerancia

Takács Péter: Meddig kell eltűrnünk a ránk zúduló erőszakot?

Az egészségügyi államtitkár szerint a liberális propaganda a merénylet oka.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 7:33
Borítókép: Charlie Kirk és Donald Trump (Forrás: Wikipédia)
Megölték a fiatal amerikai konzervatív vélemenyvezért  a liberális tolerancia nagyobb dicsőségére. Charlie Kirk épp egyetemistáknak tartott előadást, amikor a merénylő végzett vele. Meddig kell eltűrnünk a ránk zúduló erőszakot? – írta közösségi oldalán Takács Péter. Kijelentette, 

Trump, Fico és Babis után most ő lett a célpont. Ide vezetett a liberális propaganda hosszú évek óta zajló kitartó munkája, amely nácizza, dehumanizálja (patkány, fidnyák stb.) és démonizálja a konzervatív értékeket vallókat. És most ne jöjjenek azzal, hogy mindkét oldal felelős a közbeszéd állapotáért! Valahogy véletlenül mindig a baloldalon sikerül felhergelni egy féleszűt, aki végül meghúzza a ravaszt...

Mint ismert, a kórházba szállítást követően meghalt Donald Trump elnök szövetségese, Charlie Kirk, akire rálőttek egy egyetemi rendezvényen. Szemtanúk szerint a lövéskor leesett a székéről. Az NBC tudósítása szerint Charlie Kirk jobboldali politikai aktivistát Oremben, Provo városától északra található Utah Valley Egyetemen érte halálos lövés. 

Agyonlőtték Trump kulcsemberét, Charlie Kirköt

Kocsis Máté: A véleménye miatt ölték meg Charlie Kirköt

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

