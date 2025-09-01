Rendkívüli

Megtámadták Andrej Babist

A szokásos lemez pörög a Tisza Pártnál: tagadják a nyilvánvalót és menekülnek + videó

Magyar Péter pártjának képviselőjét a valósággal való szembesítés sem zavarta meg a tények tagadásában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 18:24
Fotó: MTI/Illyés Tibor
A tiszás Tarr Zoltán sokatmondó megszólalása után Bohár Dániel kérdéseket próbált feltenni Balogh Balázsnak, a Tisza Párt fővárosi képviselőjének, a baloldali politikus azonban pontosan ugyanazt a módszert alkalmazta, mint amit a baloldali politikusok és különösképp a tiszások szoktak alkalmazni: tagadta a valóságot és igyekezett elmenekülni a számára kínos kérdések elől. A tiszás politikust a valósággal való szembesítés sem zavarta meg a tények tagadásában.

Budapest, 2025. január 29. Bovier György (b) és Balogh Balázs (k), a Tisza képviselői a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. január 29-én. MTI/Bruzák Noémi
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

– Nem beszélt ilyenről – jelentette ki Balogh Balázs arra, hogy mit gondol a Tarr Zoltán által mondottakról. Bár a Tisza Párt képviselője még egy erőtlen válasszal igyekezte védeni pártjuk alelnökét, 

arra a kérdésre, hogy „miért akarják, hogy többet fizessenek a magyar emberek?”, már nem tudott válaszolni, így a menekülést választotta.

Bohár Dániel a képviselő után ment, és emlékeztette, hogy Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője megszavaztatta a közönségével, hogy többkulcsos adót akar. Minderre Balogh Balázs csak egy szándékosan félreértett, már-már kínosnak nevezhető választ tudott csak adni: „Jelenleg is többkulcsos adó van”. Bár a képviselő nem téved, hisz vannak jelenleg is olyan édesanyák, akiknek nem kell szja-t fizetniük, de a kérdés nem erre irányult, és ezt ő is tudta.

Miután Dálnoki Áron érezte, hogy ez a terelése is gyengének bizonyult, maradt a valóságtagadásnál.

A képviselő ugyanis újra megkapta a kérdést: „Miért mondta ezt Tarr Zoltán, hogyha kiderül az adóemelési tervük, akkor megbuknak?”. Dálnoki Áron azonban továbbra is kitart amellett, hogy a pártjuknak az alelnöke nem mondott ilyet.

Ezek után Bohár Dániel ismét igyekezett megmutatni a Tarr Zoltánról készült videót, amit a képviselő nem akart megnézni, inkább újra menekülőre fogta. 

Dálnoki Áron végül nem menekült tovább, leült a helyére és megnézte a videót, de a tényeket továbbra sem fogadta el, kitartott azon álláspontja mellett, hogy Tarr Zoltán nem mondott ilyet. A riporter végül csak annyit kérdezett a képviselőtől, hogy őt hogyan érintené a Tisza Párt 33 százalékos adókulcsa. A válasz azonban csak annyi volt, hogy „sehogy”.

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.


Borítókép: Balogh Balázs (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

