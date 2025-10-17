A TEK fogja védeni Trumpot és Putyint a budapesti békecsúcs ideje alatt

A belügyminiszter döntése alapján a Terrorelhárítási Központ (TEK) látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson részt vevő kiemelten védett személyek, Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, valamint Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke vonatkozásában – közölte a szervezet pénteken.

A Belügyminisztérium közleménye szerint

a nemzetközileg védett személyekkel kapcsolatos feladatokat Hajdu János rendőr altábornagy, a TEK főigazgatója irányítja a tervezett budapesti békecsúcson.

A következő kézfogás Budapesten esik majd meg (Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

A TEK szakemberei megkezdték a felkészülést. A nemzetközi protokolloknak megfelelően

a rendőrség, a különböző hazai biztonsági szervek bevonásával, valamint a külföldi partnerszolgálatokkal

gondoskodik a védett személyek, valamint a delegációk biztonságáról.