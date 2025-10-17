békecsúcsDonald J TrumpVlagyimír Putyin

A TEK fogja védeni Trumpot és Putyint a budapesti békecsúcs ideje alatt

A belügyminiszter döntése alapján a Terrorelhárítási Központ látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson.

Forrás: MTI2025. 10. 17. 16:47
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
A belügyminiszter döntése alapján a Terrorelhárítási Központ (TEK) látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson részt vevő kiemelten védett személyek, Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, valamint Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke vonatkozásában – közölte a szervezet pénteken.

A Belügyminisztérium közleménye szerint 

a nemzetközileg védett személyekkel kapcsolatos feladatokat Hajdu János rendőr altábornagy, a TEK főigazgatója irányítja a tervezett budapesti békecsúcson.

(FILES) US President Donald Trump greets Russian President Vladimir Putin on the tarmac after they arrived at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. Hungary's foreign minister said on October 17, 2025 that his country would ensure that Russian President Vladimir Putin can enter and "hold successful talks" with the US despite an ICC arrest warrant against him. Hungarian Prime Minister Viktor Orban and Putin held a phone call on October 17 to discuss the planned US-Russian summit in Budapest. US President Donald Trump, in his latest abrupt pivot on Russia's 2022 invasion of Ukraine, announced he expected to meet Putin in Budapest within two weeks in a fresh bid to reach a peace deal. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
A következő kézfogás Budapesten esik majd meg (Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

A TEK szakemberei megkezdték a felkészülést. A nemzetközi protokolloknak megfelelően 

a rendőrség, a különböző hazai biztonsági szervek bevonásával, valamint a külföldi partnerszolgálatokkal 

 gondoskodik a védett személyek, valamint a delegációk biztonságáról.


Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin ( Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

