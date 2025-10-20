Menczer TamásBrüsszelháborúpártiTisza Pártbékemenet

Soha nem volt még ekkora tétje a békemenetnek + videó

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a közelgő békemenet „sorsdöntő” lesz Magyarország jövője szempontjából. Menczer Tamás úgy fogalmazott, Brüsszelben és Magyarországon is két tábor áll egymással szemben: a háborúpártiak és a békepártiak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 12:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A békemenetnek rendkívül nagy jelentősége lesz, sőt azt is mondanám, hogy talán soha nem volt ekkora jelentősége a békemenetnek – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett új videójában.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában nyilatkozott a sajtónak (Forrás: Facebook)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint ma Európában és Magyarországon is két oldal küzd egymással.

A politikusoknál is két tábor van, az úgynevezett szakértőknél is két tábor van, és a szavazóknál is két tábor van. És Brüsszelben a háborúpártiak vannak többségben

– hangsúlyozta. Menczer Tamás rámutatott: Brüsszelnek Magyarországon is megvan a politikai szövetségese.

– Brüsszelnek van magyarországi pártja, úgy hívják, hogy Tisza Párt. Annak vannak vezetői, vannak szakértői és vannak szavazói is. A bábfigurák és a Tisza Párt a brüsszeli akaratot akarja végrehajtani, és ha módja lenne, végre is hajtaná – jelentette ki a kommunikációs igazgató.

A politikus kijelentette: a Tisza Párt háborúpárti, és támogatná Ukrajna uniós csatlakozását is.

– Ne felejtsük el, 58 százalék, megmutatták. Csináltak egy felmérést, szerintük a magyar emberek 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát. Tehát

a Tisza Párt támogatná a háborút, behoznák az ukránokat az Európai Unióba, és minden Magyarországot sújtó gazdasági döntést is támogatnának, amelyet Brüsszel követel

– mondta Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató a békemenetet „sorsdöntőnek” nevezte nemcsak politikai, hanem nemzeti szempontból is.

A békemenet sorsdöntő, és a magyar jövő szempontjából, a jövőnk és a gyerekeink jövője szempontjából is sorsdöntő, ezért arra kérek mindenkit, hogy jöjjön el

– hangsúlyozta.

Figyelmeztetett, hogy a politikai küzdelem még nem ért véget.

– Ugyanis a küzdelemnek nincs vége a háborúpártiak és a békepártiak, a szuverenisták és a globalisták, a migrációpártiak és a migrációellenesek között, és még lehetne a sort folytatni. Ott kell lenni, és meg kell mutatni, hogy kiállunk a béke mellett, kiállunk a magyar érdek mellett – tette hozzá Menczer Tamás.

„Október 23-án a békemeneten találkozunk. Magyarország az első!” – írta egy korábbi bejegyzésében Menczer Tamás.

Borítókép: Békemenet a Margit hídon (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Három támpont a Tisza Párt értelmezéséhez

Felföldi Zoltán avatarja

Az ellenzéki kihívó egy tőrőlmetszett balliberális párt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu