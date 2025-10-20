Soha nem volt még ekkora tétje a békemenetnek + videó

– A békemenetnek rendkívül nagy jelentősége lesz, sőt azt is mondanám, hogy talán soha nem volt ekkora jelentősége a békemenetnek – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett új videójában.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában nyilatkozott a sajtónak (Forrás: Facebook)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint ma Európában és Magyarországon is két oldal küzd egymással.

A politikusoknál is két tábor van, az úgynevezett szakértőknél is két tábor van, és a szavazóknál is két tábor van. És Brüsszelben a háborúpártiak vannak többségben

– hangsúlyozta. Menczer Tamás rámutatott: Brüsszelnek Magyarországon is megvan a politikai szövetségese.

– Brüsszelnek van magyarországi pártja, úgy hívják, hogy Tisza Párt. Annak vannak vezetői, vannak szakértői és vannak szavazói is. A bábfigurák és a Tisza Párt a brüsszeli akaratot akarja végrehajtani, és ha módja lenne, végre is hajtaná – jelentette ki a kommunikációs igazgató.

A politikus kijelentette: a Tisza Párt háborúpárti, és támogatná Ukrajna uniós csatlakozását is.

– Ne felejtsük el, 58 százalék, megmutatták. Csináltak egy felmérést, szerintük a magyar emberek 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát. Tehát

a Tisza Párt támogatná a háborút, behoznák az ukránokat az Európai Unióba, és minden Magyarországot sújtó gazdasági döntést is támogatnának, amelyet Brüsszel követel

– mondta Menczer Tamás.