gyermekvédelemGulyás GergelyKormányinfó

Még idén 17 milliárdos többlettámogatást kap a gyermekvédelem

Még ebben az évben 17 milliárd forintot juttat a kormány az állami szociális intézményrendszernek – jelentette be Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: egy hónapon belül emelik a szociális dolgozók bérét is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 12:27
Kormányinfo Havran Zoltán
Már idén 17 milliárd forintot juttat a kormány az állami szociális intézményrendszernek – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

gyermekvédelem, illusztráció
Nagy támogatást kap a gyermekvédelmi szektor (Fotó: Pexels)

A miniszter a gyermekvédelemmel kapcsolatban azt mondta: egy héten belül további fontos döntések fognak megszületni, amelyekről a Belügyminisztérium ad majd tájékoztatást.

A 17 milliárd forint az állami intézményrendszer modernizációjára, illetve bérekre is felhasználható.

Gulyás Gergely emlékeztetett: ezen a területen ma már a legnagyobb fenntartók az egyházak, ezen kívül pedig önkormányzati és civil fenntartók is vannak.

Újságírói kérdésre a miniszter tisztázta: a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy meg tudja emelni az egy főre jutó ellátásra szánt összeget.

 

Béremelés a szociális dolgozóknak

Egy hónapon belül a Belügyminisztérium dönt a szociális dolgozók 2026-os béremeléséről.

A béremelés független a most bejelentett 17 milliárdos juttatástól,

ugyanis az csak az állami gyermekvédelmi intézményeket érinti, a béremelés viszont az összes szociális intézményt.

Az orvosok bérét még 2021-ben emelte meg tetemesen a kormány, míg a tanárok bérének emelése idén januárban kezdődött meg, de a tervek szerint a folyamat tovább folytatódhat.

Borítókép: Gulyás Gergely a Kormányinfón (Fotó: Havran Zoltán)


