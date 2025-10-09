Még idén 17 milliárdos többlettámogatást kap a gyermekvédelem

Már idén 17 milliárd forintot juttat a kormány az állami szociális intézményrendszernek – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

Nagy támogatást kap a gyermekvédelmi szektor (Fotó: Pexels)

A miniszter a gyermekvédelemmel kapcsolatban azt mondta: egy héten belül további fontos döntések fognak megszületni, amelyekről a Belügyminisztérium ad majd tájékoztatást.

A 17 milliárd forint az állami intézményrendszer modernizációjára, illetve bérekre is felhasználható.

Gulyás Gergely emlékeztetett: ezen a területen ma már a legnagyobb fenntartók az egyházak, ezen kívül pedig önkormányzati és civil fenntartók is vannak.

Újságírói kérdésre a miniszter tisztázta: a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy meg tudja emelni az egy főre jutó ellátásra szánt összeget.

Béremelés a szociális dolgozóknak

Egy hónapon belül a Belügyminisztérium dönt a szociális dolgozók 2026-os béremeléséről.

A béremelés független a most bejelentett 17 milliárdos juttatástól,

ugyanis az csak az állami gyermekvédelmi intézményeket érinti, a béremelés viszont az összes szociális intézményt.

Az orvosok bérét még 2021-ben emelte meg tetemesen a kormány, míg a tanárok bérének emelése idén januárban kezdődött meg, de a tervek szerint a folyamat tovább folytatódhat.