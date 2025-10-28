Rendkívüli

Koncz Zsófia: Szülőföldünkön is kiállunk a béke mellett + videó

Koncz Zsófia: Szülőföldünkön is kiállunk a béke mellett + videó

Szépen gyűlnek az aláírások Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is – hívta fel a figyelmet Koncz Zsófia országgyűlési képviselője.

2025. 10. 28.
– Mondjunk nemet a háborús tervekre. Mi, magyarok ezt mondjuk a kezdetektől – hangsúlyozta Koncz Zsófia videós összeállításában, amelyet a közösségi oldalán osztott meg.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a választókerületében személyesen is – házról házra járva – segíti a Fidesz által indított aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen.

Nemcsak az emberi életek miatt lenne nagyon jó, ha az orosz–ukrán háború véget érne, hanem a gazdaság miatt, mert megfojtja Európát, blokkolja a gazdaságot

– mutatott rá Koncz Zsófia.

Mint ismert, a kormánypárt október 11-én indított aláírásgyűjtés t Brüsszel háborús tervei ellen. Orbán Viktor miniszterelnök akkor hangsúlyozta:

újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból.

Borítókép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)


