Csak a szokásos: Magyar Péter ismét hazudott, ezúttal az október 23-i légtérzárról

– Sajnos Magyar Péter megjelenése óta az ellenzéki nyilvánosságban már egyáltalán nem számít a valóság. Egy alternatív világot építettek ki, amelyben Magyar Péter segítségére van a teljes balliberális sajtó – mutatott rá közösségi oldalán Deák Dániel.

Magyar Péter azt állította, a Tisza Párt rendezvénye miatt rendeltek el légtérzárt (Fotó: Havran Zoltán)

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kitért rá: hiába voltak kétszer annyian a Békemeneten, mint a Tisza rendezvényén, ők homályos fotókra és az ELTE balliberális szociológusainak teljesen hamis számításaira hivatkozva lazán azt állítják, hogy százezrek voltak a rendezvényen. Ugyanez a helyzet a légtérzár ügyében is.

– Magyar Péter azt állította, hogy miatta zárták le ideiglenesen a légteret október 23-án, holott ez nem igaz: valójában a Gripenek repülése miatt kellett néhány órára elrendelni a repülési tilalmat.

Ezért nem készült például drónfelvétel, csak felszíni videó a Békemenetről a csurig megtelt Kossuth téren és az Alkotmány utcán,

hiszen amikor már ott volt a tömeg, akkor már érvényben volt a légtérzár – közölte Deák Dániel.