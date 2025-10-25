Magyar PéterGripenBékemenetDeák Dánieloktóber 23. nemzeti ünnep

Csak a szokásos: Magyar Péter ismét hazudott, ezúttal az október 23-i légtérzárról

A légtérzárról sem mondott igazat Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke azt állította, hogy a rendezvényük miatt rendeltek el légtérzárat, ezzel szemben az az igazság, hogy a Gripenek ünnepélyes repülése miatt kellett üressé tenné a fővárosi légteret – közölte Deák Dániel.

Munkatársunktól
2025. 10. 25. 9:11
– Sajnos Magyar Péter megjelenése óta az ellenzéki nyilvánosságban már egyáltalán nem számít a valóság. Egy alternatív világot építettek ki, amelyben Magyar Péter segítségére van a teljes balliberális sajtó – mutatott rá közösségi oldalán Deák Dániel.

A Tisza-menet (Fotó: Havran Zoltán)
Magyar Péter azt állította, a Tisza Párt rendezvénye miatt rendeltek el légtérzárt (Fotó: Havran Zoltán)

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kitért rá: hiába voltak kétszer annyian a Békemeneten, mint a Tisza rendezvényén, ők homályos fotókra és az ELTE balliberális szociológusainak teljesen hamis számításaira hivatkozva lazán azt állítják, hogy százezrek voltak a rendezvényen. Ugyanez a helyzet a légtérzár ügyében is.

–  Magyar Péter azt állította, hogy miatta zárták le ideiglenesen a légteret október 23-án, holott ez nem igaz: valójában a Gripenek repülése miatt kellett néhány órára elrendelni a repülési tilalmat.

Ezért nem készült például drónfelvétel, csak felszíni videó a Békemenetről a csurig megtelt Kossuth téren és az Alkotmány utcán,

hiszen amikor már ott volt a tömeg, akkor már érvényben volt a légtérzár – közölte Deák Dániel.


Borítókép: Gripenek a Kossuth tér felett (Fotó: Kurucz Árpád)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

