Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

PortikgyilkosságfenyőKözponti Nyomozó FőügyészségPóta Péter

Már külföldön is keresik Portik Tamás fiát

Már a nemzetközi elfogatóparancsot is kiadták Portik Tamás fia ellen, miután nem vonult be a börtönbe – tudta meg a Magyar Nemzet. A bíróság döntése nem meglepő, hiszen a férfi Svájcban él. Portik fiát hivatalos személy elleni erőszak miatt ítélték el, mert kávéval öntötte le a Fenyő-gyilkosság perének elsőfokú bíráját.

Pámer Dávid
2025. 10. 27. 13:58
Fotó: Bach Máté
Már nemcsak belföldi, hanem európai és nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van Portik Tamás fia ellen – értesült a Magyar Nemzet. A férfinak hetekkel ezelőtt kellett volna bevonulnia a börtönbe, miután letöltendő szabadságvesztésre ítélték, de ezt nem tette meg. A körözést elrendelő bíróság döntése logikus, hiszen Portik fia Svájcban, Genf környékén él. 

Portik Tamás elítélése kezelhetetlen dühöt váltott ki a fiából Fotó: PestiSrácok.hu

Példátlan támadás az igazságszolgáltatás ellen

Ifjabb Portik Tamás még 2024 januárjában, a Fenyő-gyilkosság tárgyalásának megkezdése előtt a bíróságon támadt neki az apja ügyét első fokon tárgyaló bírónak, Póta Péternek. Aznap tartották volna a perbeszédeket

A tárgyalás kezdete előtt, amikor Póta Péter tanácselnök megérkezett a teremhez, útját állta a fiatal férfi, aki már korábban próbált a bíróval személyes kapcsolatot keresni, azonban a bíróság ettől jogszerűen elzárkózott, és közölték vele, hogy nincs lehetőség a bíróval a tárgyaláson kívüli beszélgetésre. 

Kávét öntött a bíró arcába

Az ügyészség akkori közlése szerint Portik legidősebb fia ennek ellenére a tárgyalóterem előtt várt a bíróra, majd amikor meglátta, elé lépett és számonkérte. Az eljáró bíró nem kívánt vele beszélni, mivel azonban a férfi folytatta a szidalmazását, közölte vele, hogy ki fogja vezettetni a biztonsági őrökkel, majd kikerülve Portik fiát, megpróbált bemenni a tárgyalóterembe. Ekkor a férfi egy gyors mozdulattal a kezében lévő kávéspohár teljes tartalmát a bíró arcába öntötte

Apját mentette volna

Az ügyben a nyomozást folytató Központi Nyomozó Főügyészség szerint Portik fia szándékosan cselekedett, hogy Póta Pétert elfogultság miatt kizárják a perből. Ez nem történt meg, néhány nappal később pedig megszületett az elsőfokú ítélet.

Azóta a jogerős határozatot is kimondták: Portik Tamást és Gyárfás Tamást felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés miatt marasztalták el. Portik életfogytiglant, Gyárfás hét évet kapott.  Portik fiát pedig  júniusban hivatalos személy elleni erőszak miatt jogerősen egy év hat hónap letöltendő börtönre ítélték. 

 

               
       
       
       

