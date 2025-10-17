– Ha békét akarsz és kitartó vagy, ahogyan Orbán Viktor, ha tárgyalsz és minden irányba nyitva hagyod a kommunikációs csatornákat, valamint elviseled a háborúpártiak támadásait, ahogyan Orbán Viktor tette, akkor az eredmény is megérkezik – közölte a közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A politikus hozzátette: – Jön a budapesti békecsúcs! Magyarország történelmet csinál.
Menczer Tamás: Magyarország történelmet csinál
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója elárulta, mire volt szükség ahhoz, hogy létrejöjjön a budapesti békecsúcs.
Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Lehoczky Péter)
