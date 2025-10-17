Menczer TamásOrbán Viktorbudapesti békecsúcs

Menczer Tamás: Magyarország történelmet csinál

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója elárulta, mire volt szükség ahhoz, hogy létrejöjjön a budapesti békecsúcs.

2025. 10. 17.
– Ha békét akarsz és kitartó vagy, ahogyan Orbán Viktor, ha tárgyalsz és minden irányba nyitva hagyod a kommunikációs csatornákat, valamint elviseled a háborúpártiak támadásait, ahogyan Orbán Viktor tette, akkor az eredmény is megérkezik – közölte a közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A politikus hozzátette: – Jön a budapesti békecsúcs! Magyarország történelmet csinál.

 

