Nyitrai Zsolt: mondjunk nemet a háborús tervekre!

Mondjunk nemet a háborús tervekre! Ezért indított országos aláírásgyűjtési akciót a Fidesz-KDNP – közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója szombaton a Facebook-oldalán közzétett videójában, a pesterzsébeti Tátra téri piacról bejelentkezve, ahol Orbán Viktor kormányfő is aláírta az aláírásgyűjtő ívet.

A videóban látható egy részlet Orbán Viktor beszédéből, ebben a miniszterelnök kiemelte: „nem küldünk katonákat, nem küldünk fegyvert, nem adunk pénzt, és nem járulunk hozzá az európai gazdaság hadigazdasággá való átalakításához, akkor ki tudunk maradni”.

Nem lesz egyszerű, de meg fogjuk oldani. Az aláírásuknak ma éppen ez az értelme – hangoztatta a miniszterelnök.

Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta: „Brüsszelnek újra elszállt tervei vannak. Háborúba vinnék Európát, az akarják, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról, még több fegyvert, még több pénzt akarnak adni Ukrajnának, és szintén azt kezdeményezik, hogy az európai polgárok, így többek között a magyar emberek fizessék Ukrajna újjáépítését.”

Minden egyes javaslat, minden egyes terv a magyar polgárok érdekével ellentétes! Mondjunk nemet a háborús tervekre! Ezért indítottuk el ezt az aláírásgyűjtést!

– mondta a miniszterelnök főtanácsadója.

Hozzátette: nagyon sok emberrel fognak találkozni, és mindenkivel beszélgetnek majd, fölhívják a figyelmet arra, hogy ez az „elszállt brüsszeli terv” teljes mértékben ellentétes az érdekeinkkel.

Megadjuk a lehetőséget arra, hogy a magyar emberek kifejezzék nemtetszésüket ezen tervvel szemben

– fűzte hozzá.