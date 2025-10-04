  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Orbán Viktor a Tisza adóterveiről: Összecsúszott a politika meg a szórakoztatóipar
Orbán ViktorellenzékTiszatervadóemelés

Orbán Viktor a Tisza adóterveiről: Összecsúszott a politika meg a szórakoztatóipar

Nem lehet értelmesen beszélni politikai kérdésekről egy olyan helyzetben, ahol a Tisza nyilvánosan vállalt politikai stratégiájának része, hogy a választás előtt nem mondják meg, mire készülnek – vélekedett Orbán Viktor. A miniszterelnök Magyar Péterék adóemelési terveiről azt mondta, a magyar ellenzék hosszú idő óta mindig azt akarja, amit Brüsszel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 15:31
Magyar Péter és Tarr Zoltán Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összecsúszott a politika meg a szórakoztatóipar– fogalmazott Orbán Viktor a Tisza adóterveire reagálva. A miniszterelnök Nagy Elekkel, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott sajtótájékoztatón beszélt arról, mire lehet számítani, ha Magyar Péter pártjának adóemelési tervei megvalósulnak, és miként befolyásolnák a Tisza adótervei a jelenlegi adórendszert.

Orbán Viktor azt mondta, „boldog ember lennék, ha erre tudnék válaszolni”.

 – Egyelőre itt nagy a zavar, aminek az az oka, hogy összecsúszott a politika meg a szórakoztatóipar, és nehéz eldönteni, mit kell komolyan venni, és mit nem

 – fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, egy olyan helyzetben, ahol a nyilvánosan vállalt politikai stratégia része, hogy nem mondják meg, hogy mire készülnek a választás után, mert akkor megbuknak, először választást kell nyerni, utána pedig mindet lehet, nem lehet értelmesen beszélni ilyen politikai kérdésekről. 

–  Én arról tudok beszélni, hogy mit akar Brüsszel, mert én azt látom, hogy a magyar ellenzék hosszú idő óta mindig azt akarja, amit Brüsszel. És nekünk nem kell kitalálnunk, hogy mit akarnak, mert Brüsszel ezt mindig leírja. Minden évben értékelik a magyar gazdaságot, és leírják, hogy az egykulcsos adót vezessük ki, hogy túl alacsony a vállalkozásokat terhelő adó, hogy a rezsicsökkentés nem jó, nem szeretik a 13. havi nyugdíjat. 

Minden évben kapok hol elegáns közgazdász nyelven, hol kemény politikai szavakkal megfogalmazott elvárásokat Brüsszeltől. Hogy szerintük mit kéne csinálnunk a magyar gazdasággal. És a hazai ellenzék ugyanezt mondja.

Nekem mindezért a gazdáikkal van vitám – mondta, hozzátéve, Magyarországon ma Európa legjobban működő adórendszere létezik, munkát támogató adórendszerünk van, és minden adóelem össze van kötve a teljesítménnyel.

Hangsúlyozta, a magyar gazdasági rendszer mélyszerkezete egészen más, mint a nyugat-európaié. A felszínen minden ugyanolyan, de a mélyszerkezetét tekintve – jövedelemadó, örökösödési rendszer, családtámogatás – egészen más. 

– Nem szabad hozzányúlni az adórendszerhez, adót legfeljebb csökkenteni lehet, emelni nem, mert azzal mindenki rosszul jár 

– emelte ki.


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék

Tarr Zoltán ismét elszólta magát, szerinte túl sok kórházi ágy van Magyarországon + videó

Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Borbély Zsolt Attila
idezojelekDobrev Klára

Vegytiszta nemzetárulás

Borbély Zsolt Attila avatarja

Oldódjon fel a magyar szuverenitás egy emberellenes államszövetségben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu