Orbán Viktor a Tisza adóterveiről: Összecsúszott a politika meg a szórakoztatóipar

Összecsúszott a politika meg a szórakoztatóipar– fogalmazott Orbán Viktor a Tisza adóterveire reagálva. A miniszterelnök Nagy Elekkel, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott sajtótájékoztatón beszélt arról, mire lehet számítani, ha Magyar Péter pártjának adóemelési tervei megvalósulnak, és miként befolyásolnák a Tisza adótervei a jelenlegi adórendszert.

Orbán Viktor azt mondta, „boldog ember lennék, ha erre tudnék válaszolni”.

– Egyelőre itt nagy a zavar, aminek az az oka, hogy összecsúszott a politika meg a szórakoztatóipar, és nehéz eldönteni, mit kell komolyan venni, és mit nem

– fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, egy olyan helyzetben, ahol a nyilvánosan vállalt politikai stratégia része, hogy nem mondják meg, hogy mire készülnek a választás után, mert akkor megbuknak, először választást kell nyerni, utána pedig mindet lehet, nem lehet értelmesen beszélni ilyen politikai kérdésekről.

– Én arról tudok beszélni, hogy mit akar Brüsszel, mert én azt látom, hogy a magyar ellenzék hosszú idő óta mindig azt akarja, amit Brüsszel. És nekünk nem kell kitalálnunk, hogy mit akarnak, mert Brüsszel ezt mindig leírja. Minden évben értékelik a magyar gazdaságot, és leírják, hogy az egykulcsos adót vezessük ki, hogy túl alacsony a vállalkozásokat terhelő adó, hogy a rezsicsökkentés nem jó, nem szeretik a 13. havi nyugdíjat.

Minden évben kapok hol elegáns közgazdász nyelven, hol kemény politikai szavakkal megfogalmazott elvárásokat Brüsszeltől. Hogy szerintük mit kéne csinálnunk a magyar gazdasággal. És a hazai ellenzék ugyanezt mondja.

Nekem mindezért a gazdáikkal van vitám – mondta, hozzátéve, Magyarországon ma Európa legjobban működő adórendszere létezik, munkát támogató adórendszerünk van, és minden adóelem össze van kötve a teljesítménnyel.

Hangsúlyozta, a magyar gazdasági rendszer mélyszerkezete egészen más, mint a nyugat-európaié. A felszínen minden ugyanolyan, de a mélyszerkezetét tekintve – jövedelemadó, örökösödési rendszer, családtámogatás – egészen más.

– Nem szabad hozzányúlni az adórendszerhez, adót legfeljebb csökkenteni lehet, emelni nem, mert azzal mindenki rosszul jár

– emelte ki.