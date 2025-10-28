Rendkívüli

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

Raskó GyörgygazdazöldbáróTisza

A Tisza nevében ígérget a termelői piacon Raskó György

A Tisza nevében ígért áfacsökkentés a budaörsi piacon saját bevallása szerint Raskó György. A milliárdos zöldbáró – aki állítólag még egy zacskó ajándék almát is kapott – néhány kérdést azonban homályban tarthatott. Például azt, hogy miből fedeznék az áfacsökkentést, hogy áll a Tisza a személyi jövedelemadó brutális emeléséhez és a nyugdíjadóhoz. A jelek szerint arra sem tért ki, hogy az áfa mérséklése magyar tapasztalatok szerint a bolti árakat hosszú távon nem csökkenti.

Munkatársunktól
2025. 10. 28. 11:01
Raskó György és Magyar Péter Facebook
Forrás: Facebook
Annyira meg vannak elégedve a gazdagréti termelői piacon a Tisza adóterveivel, hogy még egy zacskó almával is megajándékozták az egyébként milliárdos Raskó Györgyöt – derül ki a Tisza Párt agrártanácsadójává avanzsált zöldbáró minapi Facebook-posztjából. Bejegyzésében Raskó egy zöldségessel folytatott párbeszéddel mutatta be mindezt: „Győzni fogunk, és akkor tényleg leviszik az áfát öt százalékra? – kérdezi. A zöldség-gyümölcs áfát biztosan – mondom neki.” Raskó a közösségi médiában azzal is eldicsekedett, hogy felismerték a tévéből.

Raskó György és Magyar Péter
A Tisza nevében ígérgetettt Raskó György – Fotó: Facebook

Arra viszont a Tisza Párttal a mostani bejegyzése szerint is szoros kapcsolatot ápoló milliárdos a piacon nem tért ki, hogy milyen más adólépések vannak még a tarsolyukban. Az Index például augusztusban egy belsős tiszás dokumentumra hivatkozva írta meg, hogy a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromsávos, progresszív adórendszert vezetnének be Magyar Péterék. 

Emellett sajtóhírek szerint növelnék a társasági adót, de felmerült az anyák adómentességének elvétele és a nyugdíjasadó, vagy a Nők40 program megszüntetése. Bár a Tiszánál cáfolják mindezt, érdemes felidézni Tarr Zoltán szavait, aki egy tiszás fórumon arról beszélt, hogy „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

Raskó másról is hallgatott

A zöldbáró arról is elfelejtethette tájékoztatni a kofát, hogy az áfacsökkentés miatt tartósan biztosan nem csökken az ár. Emlékezetes ugyanis, hogy sok más mellett a hús, a tojás és a tej áfáját 2016 és 2019 közötti csökkentette a kormányzat. A lépést akkor elsősorban az áfacsalások visszaszorítása indokolta. Utóbb szakmai vizsgálatok azt mutatták meg, hogy míg kezdetben egyes termékeknél az áfacsökkentés szinte teljes mértékben megjelent a fogyasztói árakban, addig másutt az árak visszatértek a korábbi szintre. Általánosságban az elemzések azt mutatják, hogy az áfacsökkentés hatása az árakban már kezdetben is rendszerint kisebb, mint a csökkentés mértéke, mivel a piaci szereplők (termelők, feldolgozók, kiskereskedők) egy része a saját hasznára eltüntetni azt.

Ami tehát hosszabb távon egyedül biztos, az a költségvetési bevétel kiesése, amit a liberális megoldás adóemeléssel ellensúlyoz. 

Ezt a Tisza környékén működő baloldali közgazdász, Petschnig Mária Zita tavasszal pontosan meg is fogalmazta: „Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés […]. Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani” – fogalmazott (a videón 2.54.35-től).

Nem kellenek a családi gazdaságok, de az almájuk igen

Hogy Raskó megette-e az ajándék almát, az homályos, azt viszont pontosan lehet tudni, miként vélekedik a gazdákról és helyzetükről az állampárti időkben agrárkarriert építő zöldbáró. Nemrégiben például agrárgazdasági szempontból jónak nevezte, ha több tízezer családi gazda eltűnik és a földek olyan használók kezében koncentrálódnak, akik „értenek a korszerű gazdálkodáshoz”. De korábban Raskó abbéli véleményét is kifejtette, amely szerint az uniós agrártámogatási rendszer 2028-as átalakítása „igazságos”, még akkor is, ha Magyarország számára hátrányos.

 

               
       
       
       

