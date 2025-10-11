Zelenszkij bemutatta a Tiszaphone-t + videó

Szellemes módon hívta fel a figyelmet Magyar Péterék adatgyűjtési botrányának veszélyére a miniszterelnök. Orbán Viktor Facebook-videójában a mesterséges intelligenciával megalkotott Volodomir Zelenszkij nagyközönség előtt bejelentette az új Tiszaphone-t.

– Gyors, okos és minden adatod biztonságban van nálam, Kijevben – mondta az ukrán elnök, miután a nagyközönségben a Tisza Párt vezető politikusai a pártelnökkel az élen lelkesen tapsoltak az új, „innovatív találmánynak”. – Made in Ukraine. Forgalmazza Magyar Péter – mondták, lezárva a videót.