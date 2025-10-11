Rendkívüli

Váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor

Volodomir ZelenszkijTisza PártMagyar Péter

Zelenszkij bemutatta a Tiszaphone-t + videó

Már a forgalmazó is megvan.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 11:00
Szellemes módon hívta fel a figyelmet Magyar Péterék adatgyűjtési botrányának veszélyére a miniszterelnök. Orbán Viktor Facebook-videójában a mesterséges intelligenciával megalkotott Volodomir Zelenszkij nagyközönség előtt bejelentette az új Tiszaphone-t. 

– Gyors, okos és minden adatod biztonságban van nálam, Kijevben – mondta az ukrán elnök, miután a nagyközönségben a Tisza Párt vezető politikusai a pártelnökkel az élen lelkesen tapsoltak az új, „innovatív találmánynak”. – Made in Ukraine. Forgalmazza Magyar Péter – mondták, lezárva a videót.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)


add-square A Tisza Párt adatgyűjtési botránya

Kocsis Máté: Az, hogy a Tisza Pártot orosz hekkertámadás érte volna, mindenki tudja, baromság + videó

A Tisza Párt adatgyűjtési botránya 20 cikk chevron-right

