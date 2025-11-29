Több száz milliárdos fejlesztéseket jelentett be Orbán Viktor

Orbán Viktor a digitális polgári körök országjárásán a nyíregyháziaknak felsorolta, hogy milyen fejlesztéseket terveznek, és elmondta, hogy 670 milliárd forintot fognak a vármegyében elkölteni a következő tíz évben. A miniszterelnök jelezte, hogy ma a térségben ötvenezerrel többen dolgoznak mint 2010-ben, a munkanélküliek aránya pedig a felére csökkent.

Orbán Viktor azt mondta, a vállalkozásokat támogató programokból, mint a Baross-program és a Demján Sándor-program, ötvenmilliárd forint érkezett és érkezik a vármegyébe, ebből 16 milliárd forint Nyíregyházára. – Más pályázatokból, nagy cégek támogatására pedig 53 milliárd forintot fordítanak. A nyíregyházi beruházások között a kormányfő felsorolta az ipari park hárommilliárd, a nyugati elkerülőút 13 milliárd, az állatpark 10,5 milliárd, a sportcentrum hétmilliárd forintos fejlesztését. További négymilliárd forintot fordítanak autóbusz-vásárlásra és hatmilliárdot szabadidős beruházásokra. Ezt egészíti ki a környékben lévő kistelepülésekre érkező 5,1 milliárd forint fejlesztési forrás – közölte.

Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes gyűlésen (Fotó: Ladóczki Balázs)

A kormányfő azt tapasztalta, hogy Kelet-Magyarországon kétszeres a vesztestudat a történelmi előzmények miatt, ráadásul az országnak ez egy kevésbé fejlett szeglete.

Jelenleg Magyarországnak vidéki kormánya van, ahová egy-két fővárosi is bekerült, de a legnagyobb feladat Kelet-Magyarország fejlesztésének pályára állítása. Még nincsenek ott, de az út oda, felfelé vezet, emelkedő pályán vannak

– szögezte le Orbán Viktor.

A miniszterelnök elmondta, nagyon örült annak, hogy Kovács Ferenc polgármester belevágott abba, hogy megpróbál olyat létrehozni, amihez a kormány csatlakozni tud. Mint jelezte, most is számos olyan beruházás zajlik a térségben, ami mellett a városvezető makacsul kitartott.

Erős közösség a vármegyében

Orbán Viktor a beszélgetés végén Krúdy Gyulától, a térséghez kötődő írótól idézett: „Egy nagy darab nemzeti történelem a Nyírség. (…) Itt az is vadmagyarrá lesz, akinek az apja még nem tudott magyarul.”

A miniszterelnök szerint az idézet most is aktuális, mert két felhajtóerő van, amire építeni kell a magyar társadalomban, figyelve, nehogy egyensúlytalanság alakuljon ki.

Van az a régi mondás, hogy a városi levegő szabaddá tesz, ez igaz. És van az a másik mondás, hogy a vidéki levegő magyarrá tesz. Mind a kettőre szükségünk van. A szabadságra, amit a városi levegő hoz, és a magyarságra, amit a vidéki levegő hoz

– fogalmazott Orbán Viktor, aki azt is megjegyezte, hogy amikor nehéz helyzetben volt a polgári oldal, akkor mindig számíthattak a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élőkre.

Tudtuk, hogy a vármegyében olyan közösségeink vannak, ahonnan az újrakezdést meg lehet indítani. Ez egy olyan speciális viszony, amit megpróbáltak a háború és a vereségek, de kitartott. Csak akkor nyerhetünk a választáson, ha a vármegyében minden mandátumot begyűjtünk

– fogalmazott.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)