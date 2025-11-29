Rendkívüli

A városi levegő szabaddá, a vidéki magyarrá tesz – Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes nagygyűlésen mondott beszédet

Orbán ViktorminiszterelnökKelet-Magyarország

Több száz milliárdos fejlesztéseket jelentett be Orbán Viktor

Orbán Viktor a digitális polgári körök országjárásának nyíregyházi állomásán részletesen beszélt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye fejlesztéséről. A miniszterelnök elmondta, hogy 670 milliárd forintot fognak elkölteni a vármegyében.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 14:45
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor a digitális polgári körök országjárásán a nyíregyháziaknak felsorolta, hogy milyen fejlesztéseket terveznek, és elmondta, hogy 670 milliárd forintot fognak a vármegyében elkölteni a következő tíz évben. A miniszterelnök jelezte, hogy ma a térségben ötvenezerrel többen dolgoznak mint 2010-ben, a munkanélküliek aránya pedig a felére csökkent. 

Orbán Viktor azt mondta, a vállalkozásokat támogató programokból, mint a Baross-program és a Demján Sándor-program, ötvenmilliárd forint érkezett és érkezik a vármegyébe, ebből 16 milliárd forint Nyíregyházára. – Más pályázatokból, nagy cégek támogatására pedig 53 milliárd forintot fordítanak. A nyíregyházi beruházások között a kormányfő felsorolta az ipari park hárommilliárd, a nyugati elkerülőút 13 milliárd, az állatpark 10,5 milliárd, a sportcentrum hétmilliárd forintos fejlesztését. További négymilliárd forintot fordítanak autóbusz-vásárlásra és hatmilliárdot szabadidős beruházásokra. Ezt egészíti ki a környékben lévő kistelepülésekre érkező 5,1 milliárd forint fejlesztési forrás – közölte.

Nyíregyháza DPK gyűlés Orbán Viktor
Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes gyűlésen (Fotó: Ladóczki Balázs)

A kormányfő azt tapasztalta, hogy Kelet-Magyarországon kétszeres a vesztestudat a történelmi előzmények miatt, ráadásul az országnak ez egy kevésbé fejlett szeglete. 

Jelenleg Magyarországnak vidéki kormánya van, ahová egy-két fővárosi is bekerült, de a legnagyobb feladat Kelet-Magyarország fejlesztésének pályára állítása. Még nincsenek ott, de az út oda, felfelé vezet, emelkedő pályán vannak

– szögezte le Orbán Viktor.

A miniszterelnök elmondta, nagyon örült annak, hogy Kovács Ferenc polgármester belevágott abba, hogy megpróbál olyat létrehozni, amihez a kormány csatlakozni tud. Mint jelezte, most is számos olyan beruházás zajlik a térségben, ami mellett a városvezető makacsul kitartott.

 

Erős közösség a vármegyében

Orbán Viktor a beszélgetés végén Krúdy Gyulától, a térséghez kötődő írótól idézett: „Egy nagy darab nemzeti történelem a Nyírség. (…) Itt az is vadmagyarrá lesz, akinek az apja még nem tudott magyarul.”

A miniszterelnök szerint az idézet most is aktuális, mert két felhajtóerő van, amire építeni kell a magyar társadalomban, figyelve, nehogy egyensúlytalanság alakuljon ki. 

Van az a régi mondás, hogy a városi levegő szabaddá tesz, ez igaz. És van az a másik mondás, hogy a vidéki levegő magyarrá tesz. Mind a kettőre szükségünk van. A szabadságra, amit a városi levegő hoz, és a magyarságra, amit a vidéki levegő hoz

– fogalmazott Orbán Viktor, aki azt is megjegyezte, hogy amikor nehéz helyzetben volt a polgári oldal, akkor mindig számíthattak a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élőkre.

Tudtuk, hogy a vármegyében olyan közösségeink vannak, ahonnan az újrakezdést meg lehet indítani. Ez egy olyan speciális viszony, amit megpróbáltak a háború és a vereségek, de kitartott. Csak akkor nyerhetünk a választáson, ha a vármegyében minden mandátumot begyűjtünk

– fogalmazott. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

 

add-square Háborúellenes gyűlés

Így szólt a Nélküled a háborúellenes nagygyűlésen + videó

Háborúellenes gyűlés 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbajtárs

A mentő és az elviselhetetlen prolik

Bayer Zsolt avatarja

Istenem, ezeket tényleg nem lehet elviselni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu