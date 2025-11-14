Még a gyerekeink és az unokáink is nyögnék a brüsszeli háborús politika következményeit + videó

– Az ukrajnai háború kiterjedésének kockázata a nyugat-európai államok vezetői miatt napi közelségű, a háborúpártiak térnyerésben vannak – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádió reggeli műsorában. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az európaiaknak meg kell fordulniuk, és a háború helyett a béke felé kell haladniuk.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Alapkérdés, hogy Európának mi éri meg jobban, a béke vagy a háború. A válaszom erre az, hogy Európának a béke éri meg – szögezte le, hozzátéve, ezért minden erőfeszítésnek a békére kellene irányulnia.

Sajnos ebben nem mindenki ért egyet velünk, magyarokkal, számos ország szerint a háború jobb, mint a béke. Ezzel óriási kockázatot vállalnak, lépésről lépésre tolják befelé Európát ebbe a háborúba. Fegyvert adnak, pénzt adnak, technológiát adnak, és napirenden van, hogy adnak-e katonát, és ha igen, hogyan

– sorolta a miniszterelnök.

Hangsúlyozta, hogy az európaiaknak újra kell rendezni a sakktáblát, meg kell fordulniuk, és a háború helyett a béke felé kell haladniuk, egyébként behozzák a háborút Európába, kiviszik a pénzt és tönkre fogják tenni az európai gazdaságot.

Elégettek több mint 185 milliárd eurót, és újra és újra el akarnak égetni még tízmilliárdokat, miközben már rég nincsen pénzünk. Hiteleket akarnak fölvenni, tehát még el is adósítják egész Európát

– mondta.

– Még a gyerekeink meg az unokáink is nyögni fogják ennek az elhibázott, rossz háborús politikának a következményeit – fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette: ezért harcol ilyen megveszekedetten, hogy találjon szövetségeseket ahhoz, hogy lehozzák az európaiakat a háborús pályáról.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)