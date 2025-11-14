EurópaOrbán Viktorháborúminiszterelnök

Még a gyerekeink és az unokáink is nyögnék a brüsszeli háborús politika következményeit + videó

Orbán Viktor miniszterelnök úgy véli, hogy óriási kockázatot vállalnak azok az országok, amelyek szerint a háború jobb, mint a béke.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 9:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Az ukrajnai háború kiterjedésének kockázata a nyugat-európai államok vezetői miatt napi közelségű, a háborúpártiak térnyerésben vannak – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádió reggeli műsorában. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az európaiaknak meg kell fordulniuk, és a háború helyett a béke felé kell haladniuk.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2025. október 31-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Alapkérdés, hogy Európának mi éri meg jobban, a béke vagy a háború. A válaszom erre az, hogy Európának a béke éri meg – szögezte le, hozzátéve, ezért minden erőfeszítésnek a békére kellene irányulnia.

Sajnos ebben nem mindenki ért egyet velünk, magyarokkal, számos ország szerint a háború jobb, mint a béke. Ezzel óriási kockázatot vállalnak, lépésről lépésre tolják befelé Európát ebbe a háborúba. Fegyvert adnak, pénzt adnak, technológiát adnak, és napirenden van, hogy adnak-e katonát, és ha igen, hogyan

– sorolta a miniszterelnök.

Hangsúlyozta, hogy az európaiaknak újra kell rendezni a sakktáblát, meg kell fordulniuk, és a háború helyett a béke felé kell haladniuk, egyébként behozzák a háborút Európába, kiviszik a pénzt és tönkre fogják tenni az európai gazdaságot.

Elégettek több mint 185 milliárd eurót, és újra és újra el akarnak égetni még tízmilliárdokat, miközben már rég nincsen pénzünk. Hiteleket akarnak fölvenni, tehát még el is adósítják egész Európát

– mondta.

– Még a gyerekeink meg az unokáink is nyögni fogják ennek az elhibázott, rossz háborús politikának a következményeit – fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette: ezért harcol ilyen megveszekedetten, hogy találjon szövetségeseket ahhoz, hogy lehozzák az európaiakat a háborús pályáról.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Orbán Viktor a Kossuth Rádióban

Trump szorítani akar az oroszokon, de nem akar ártani a magyaroknak + videó

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu