Így szomorkodnak a tiszások Magyar Péter lejtmenete miatt + videó

A Fidesz 49 százalékon áll, míg a Tisza a júliusi 42 százalékról decemberre 38 százalékra olvadt – idézte Deák Dániel a Real-PR 93. legfrissebb kutatását, ami a Tisza közvélemény-formálóinál kiverte a biztosítékot. A XXI. Század Intézet munkatársa szerint nem csoda, hogy

a baloldal azon siránkozik, hogy a Fidesz lendületet vett, míg a Tisza esetében nem látják az újdonságot.

– A tiszás Török Gábor legfrissebb „elemzésében” is azt valószínűsíti, hogy a Fidesz fogja megnyerni a választást, érezhető erősödést lát ő is a kormányoldal esetében. Ehhez társul a baloldali Medián legfrissebb kutatása, amely azt jelzi, hogy egyre többen tartják alkalmasabbnak Orbán Viktort, mint Magyar Pétert a miniszterelnöki pozíció betöltésére – fogalmazott Deák Dániel, aki legújabb videójában mutatta be, miként érintik a tiszásokat a közvélemény-kutatási eredmények.

– Óriási bajban lesz a Tisza Párt a 26-os választásokon, Magyar Péter pozitív megítélése 12 százalékot esett, míg Orbán Viktoré 14 százalékot javult, ami egy brutális arány.

Deák Dániel videójában idézte Kacskovics Mihály Bélát, a hvg.hu újságíróját, aki egy podcastban elmondta: az is „durva, amit novemberben mért a Medián, miszerint a népesség 38 százaléka szerint lesz kormányváltás és 45 százalék szerint marad a Fidesz”. Az újságíró úgy látja: mintha

eltűnt volna az a tematizációs képessége a Magyar Péter mögött állóknak, ami korábban nagyon erősen megvolt.

Deák Dániel összeállításából az is kiderül, hogy még mindig nincsenek Magyar Péternek emberei, akiket elküldhet a vidéki településekre beszédeket tartani.

Nincs olyan embere, mint Orbánnak Lázár János, aki helyette tarthatna Magyarinfót. Nincs Ruszin-Szendiinfo, nincs Kuljainfo, Magyarnak egyedül kell eljutnia mindenhova, és ha az egyszemélyes vezérlés nem tud változni a jelöltek közreműködésével, akkor bajban lesz a párt a 26-os választásokon.

Deák Dániel hozzátette, a Partizán egyik adásában ráadásul bevallották, hogy a Tisza gazdasági programírója baloldali.

Erről Schultz Nóra politikus beszélt, aki úgy fogalmazott,

Kármán András esetében is, amit eddig elmondott arról, hogy milyen módon kell újrahuzalozni a prioritásait a magyar gazdaságpolitikának ebből a társadalmi perspektívából, az nekem balosnak tűnik.

A XXI. Század Intézet elemzője videójához fűzött kommentárjában arra is rámutatott: Magyar Péter már hosszú ideje láthatóan nem egy kigondolt stratégia mentén, hanem kapkodva kommunikál.

„Napi aktuálpolitikai ügyekbe próbál belekapaszkodni, és azon lovagol különböző Facebook-posztokban. Ez arra jó, hogy az ellenzéki tábort hergelje, de a bizonytalanok megszólítása ezzel az agresszív és támadó stílussal esélytelen számára”

– állapította meg Deák Dániel, aki azt is kiemelte: ezzel szemben a Fidesz láthatóan tudja, mi lesz a következő lépés, egy kigondolt stratégia áll a háttérben.

Borítókép: Bajban Magyar Péter (Forrás: Facebook)