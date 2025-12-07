Magyar PéterTisza Pártválasztásmítoszballiberális médiabotrányvereség

Vesztésre áll a Tisza-vezér, a baloldali sajtó által felépített hamis mítosz ráomlott Magyar Péterre

Az elmúlt másfél évben az ellenzéki nyilvánosság kritikátlan ünneplése és a túlzó várakozások olyan csapdába sodorták Magyar Pétert, amelyből már nincs visszaút – mutatott rá a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Mandula Viktor. Az újságíró szerint a Tisza Párt támogatottságának látványos megtorpanása, a botrányok, valamint Magyar Péter személyes reakciói mára világossá tették: a választási bukás folyamatban van.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 07. 11:29
Fotó: Máté Krisztián
A baloldali média túlkapásaiból, torzított várakozásaiból és a véleményformáló aktivisták által fenntartott hazug légkörből fakadó csapdába sétált bele Magyar Péter – mutatott rá a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Mandula Viktor. 

Kecskemét, 2025. december 6. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (középen) a Bács-Kiskun vármegyei képviselőjelöltjeivel a párt országjárásának kecskeméti állomásán 2025. december 6-án. MTI/Vasvári Tamás
Magyar Péter, a Tisza országjárásának kecskeméti állomásán 
(Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Az újságíró szerint mára világosan látszik: a Tisza-vezér messze nincs abban a helyzetben, mint amit a balliberális nyilvánosság próbált elhitetni a választókkal.

Akaratlanul is végzetes csapdát állított Magyar Péternek az ellenzéki propagandamédia és a véleményformáló kaszt

 – fogalmazott. 

Az elmúlt másfél évben ugyanis olyan mértékű, a valóságtól teljesen elszakadt hype-ot építettek köré, amelyben a politikus és hívei már tényként kezelték a választási győzelmet. 

Halálkomolyan elhitették vele és a tiszás rajongótáborral, hogy ez a választás már a zsebben van

 – írja Mandula Viktor.

Véleménye szerint a Telex, a 444, a HVG, a 24.hu, az RTL, a Népszava és a Klubrádió, valamint a baloldali influenszerekből, „szakértőkből” és újságírókból álló kör – Szily Lászlótól Herczeg Márkon át Ruff Bálintig és Pottyondy Edináig – mára nyilvánvalóan téves narratívát épített, amellyel saját táborát is félrevezette. 

Ez a propaganda-üzemmód „másfél éve masszírozza az ellenzéki tábor agyába” a Magyar Péter körüli mítoszt.

Mára azonban szertefoszlani látszik ez a légvár. A Tisza Párt támogatottsága trendszerűen romlik, miközben egyre több botrány és szervezési kudarc lát napvilágot: a Tisza-applikációs adatszivárgás, az összecsapott jelöltállítás, a légüres programalkotás mind hozzájárul ahhoz, hogy tisztuljon a kép. A Mandula által idézett jelenségek – „a pár száz fős nagygyűlésekről készült drónfelvételek, a botrányok és a szembeötlő kompetenciahiány” – mind arra utalnak, hogy a balliberális médiagépezet által fújt lufi gyorsan ereszt.

És ez az, amit egy nárcisztikus pszichopata sosem képes asszertíven kezelni, helyette jön a tombolás, a rombolás, a tények el nem fogadása, a fél évvel ezelőtti »aranykor« dühös visszakövetelése

– fogalmaz Mandula, rámutatva, hogy  

Magyar Péter reakciói radikalizálódó mintákat mutatnak. Ahelyett, hogy a helyzetet józanul értékelné, egyre több sértett, agresszív hangvételű üzenettel és kommentháborúval rombolja saját imázsát.

Eközben – hangsúlyozza – a kormányoldal azt teszi, amit minden sikeres politikai közösség a kampány hajrájában tesz: konszolidál, középre húzódik, felelősséget és stabilitást sugároz. 

A választásokat ugyanis mindig a közép döntheti el – oda pedig Mandula szerint Magyar Péter „habituálisan alkalmatlan” eljutni, különösen azután, hogy saját közege eddig a „megváltó” szerepébe ringatta.

Magyar Péter ezekben a hetekben veszíti el a választást, és ezt csak önmagának és a végtelenül beteg közegének köszönheti

– állapítja meg összegzésként az újságíró. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Máté Krisztián)


