Vesztésre áll a Tisza-vezér, a baloldali sajtó által felépített hamis mítosz ráomlott Magyar Péterre

A baloldali média túlkapásaiból, torzított várakozásaiból és a véleményformáló aktivisták által fenntartott hazug légkörből fakadó csapdába sétált bele Magyar Péter – mutatott rá a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Mandula Viktor.

Magyar Péter, a Tisza országjárásának kecskeméti állomásán

(Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Az újságíró szerint mára világosan látszik: a Tisza-vezér messze nincs abban a helyzetben, mint amit a balliberális nyilvánosság próbált elhitetni a választókkal.

Akaratlanul is végzetes csapdát állított Magyar Péternek az ellenzéki propagandamédia és a véleményformáló kaszt

– fogalmazott.

Az elmúlt másfél évben ugyanis olyan mértékű, a valóságtól teljesen elszakadt hype-ot építettek köré, amelyben a politikus és hívei már tényként kezelték a választási győzelmet.

Halálkomolyan elhitették vele és a tiszás rajongótáborral, hogy ez a választás már a zsebben van

– írja Mandula Viktor.

Véleménye szerint a Telex, a 444, a HVG, a 24.hu, az RTL, a Népszava és a Klubrádió, valamint a baloldali influenszerekből, „szakértőkből” és újságírókból álló kör – Szily Lászlótól Herczeg Márkon át Ruff Bálintig és Pottyondy Edináig – mára nyilvánvalóan téves narratívát épített, amellyel saját táborát is félrevezette.

Ez a propaganda-üzemmód „másfél éve masszírozza az ellenzéki tábor agyába” a Magyar Péter körüli mítoszt.

Mára azonban szertefoszlani látszik ez a légvár. A Tisza Párt támogatottsága trendszerűen romlik, miközben egyre több botrány és szervezési kudarc lát napvilágot: a Tisza-applikációs adatszivárgás, az összecsapott jelöltállítás, a légüres programalkotás mind hozzájárul ahhoz, hogy tisztuljon a kép. A Mandula által idézett jelenségek – „a pár száz fős nagygyűlésekről készült drónfelvételek, a botrányok és a szembeötlő kompetenciahiány” – mind arra utalnak, hogy a balliberális médiagépezet által fújt lufi gyorsan ereszt.

És ez az, amit egy nárcisztikus pszichopata sosem képes asszertíven kezelni, helyette jön a tombolás, a rombolás, a tények el nem fogadása, a fél évvel ezelőtti »aranykor« dühös visszakövetelése

– fogalmaz Mandula, rámutatva, hogy

Magyar Péter reakciói radikalizálódó mintákat mutatnak. Ahelyett, hogy a helyzetet józanul értékelné, egyre több sértett, agresszív hangvételű üzenettel és kommentháborúval rombolja saját imázsát.

Eközben – hangsúlyozza – a kormányoldal azt teszi, amit minden sikeres politikai közösség a kampány hajrájában tesz: konszolidál, középre húzódik, felelősséget és stabilitást sugároz.