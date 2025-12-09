Szalay-Bobrovniczky: A biztonságot csak a modern, gyorsan mozgósítható haderő garantálhatja

Magyarország célja, hogy a térség egyik meghatározó védelmi és technológiai innovációs központjává váljon, és a jövő biztonsági környezetének nem csupán követője, hanem formálója legyen – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a TECHDEF 25 – Technológiai és védelmi konferencia keddi nyitónapján, a budapesti Bálna Honvédelmi Rendezvényközpontban.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (b) és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Európa 2022 óta történelmi léptékű változáson megy keresztül. A háború és a gyors technológiai fejlődés világossá tette, hogy a béke nem adottság, a biztonság pedig csak modern és felkészült haderővel tartható fenn.

A kontinens a hidegháború óta nem látott kihívásokkal néz szembe – a hagyományos fegyveres konfliktusoktól a hibrid fenyegetésekig és kibertámadásokig –, miközben az információ, az energia és a technológia is geopolitikai eszközzé vált. Mindez olyan környezetet teremt, amelyben Magyarországnak is alkalmazkodnia kell a gyorsan változó biztonsági realitásokhoz

– mondta a tárcavezető a kétnapos konferencia megnyitóján.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Szalay-Bobrovniczky kiemelte:

az ukrajnai háború megmutatta, hogy a haditechnika fejlődése rendkívül felgyorsult.

A drónrendszerek ma már hetek alatt fejlődnek, nem évek alatt, a mesterséges intelligencia valós időben támogatja a döntéshozatalt, a műholdas adatok pedig ma már akár egy laptopról is elérhetőek. A modern hadviselésben így a katonák mellett mérnökök, programozók, elemzők és ipari partnerek is meghatározó szerepet töltenek be.

A védelmi és technológiai fejlődés sikere elsősorban az együttműködésen múlik

Magyarország védelmi stratégiája stabilitásra, önvédelemre és hiteles, hosszú távú haderőfejlesztésre épül. Az ország már teljesíti a GDP kétszázalékos védelmi kiadási vállalását, a költségvetésen belül pedig a fejlesztések aránya eléri a 40 százalékot – mutatott rá a miniszter.

A kormány célja, hogy 2034-re a védelmi kiadásokat a GDP 3,5 százalékára növelje, amelynek 1,5 százalékát kifejezetten fejlesztésekre és beszerzésekre fordítja.

Ez biztosítja a Magyar Honvédség modernizációjának feltételeit, amely a korszerű légvédelem, a nehézdandár, a nagy hatótávolságú tüzérségi rendszerek, a pilóta nélküli rendszerek, valamint a kibervédelmi és elektronikai hadviselési képességek fejlesztését foglalja magában. A cél egy ellenálló, gyorsan mozgósítható, integrált haderő felépítése – fogalmazott.

Magyarországnak nem elég megvásárolnia a védelmi technológiákat; azok fejlesztésében és létrehozásában is szerepet kell vállalnia; önállóan és szövetségeseivel együtt

– emelte ki a miniszter. Példaként említette a Rheinmetall-lal közös harcjárműgyártást, az Airbus és a Saab hazai jelenlétét, valamint a lőszeripar bővítését.