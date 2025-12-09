Szalay-Bobrovniczky KristófhaderőTECHDEF25Magyarország

Szalay-Bobrovniczky: A biztonságot csak a modern, gyorsan mozgósítható haderő garantálhatja

A háború és a rohamos technológiai fejlődés új biztonsági korszakot hozott Európában – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf a TECHDEF 25 megnyitóján, ahol bejelentette: Magyarország hosszú távon a régió egyik legfontosabb védelmi és innovációs központjává kíván válni.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 09. 13:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarország célja, hogy a térség egyik meghatározó védelmi és technológiai innovációs központjává váljon, és a jövő biztonsági környezetének nem csupán követője, hanem formálója legyen – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a TECHDEF 25 – Technológiai és védelmi konferencia keddi nyitónapján, a budapesti Bálna Honvédelmi Rendezvényközpontban.

Budapest, 2025. december 9. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (b) és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke a TECHDEF25 – Technológiai és Védelmi Konferencia nyitónapján a budapesti Bálna Honvédelmi Rendezvényközpontban 2025. december 9-én. A TECHDEF25 a Védelmi Innovációs Kutatóintézet (VIKI) nemzetközi konferenciája, amely Európa védelmi és technológiai ökoszisztémájának meghatározó szereplőit – döntéshozókat, kutatókat, iparági vezetőket és a kockázati tőke képviselőit – gyűjti össze. MTI/Balogh Zoltán
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (b) és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Európa 2022 óta történelmi léptékű változáson megy keresztül. A háború és a gyors technológiai fejlődés világossá tette, hogy a béke nem adottság, a biztonság pedig csak modern és felkészült haderővel tartható fenn. 

A kontinens a hidegháború óta nem látott kihívásokkal néz szembe – a hagyományos fegyveres konfliktusoktól a hibrid fenyegetésekig és kibertámadásokig –, miközben az információ, az energia és a technológia is geopolitikai eszközzé vált. Mindez olyan környezetet teremt, amelyben Magyarországnak is alkalmazkodnia kell a gyorsan változó biztonsági realitásokhoz

– mondta a tárcavezető a kétnapos konferencia megnyitóján.

Budapest, 2025. december 9. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a TECHDEF25 – Technológiai és Védelmi Konferencia nyitónapján a budapesti Bálna Honvédelmi Rendezvényközpontban 2025. december 9-én. A TECHDEF25 a Védelmi Innovációs Kutatóintézet (VIKI) nemzetközi konferenciája, amely Európa védelmi és technológiai ökoszisztémájának meghatározó szereplőit – döntéshozókat, kutatókat, iparági vezetőket és a kockázati tőke képviselőit – gyűjti össze. MTI/Balogh Zoltán
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Szalay-Bobrovniczky kiemelte: 

az ukrajnai háború megmutatta, hogy a haditechnika fejlődése rendkívül felgyorsult. 

A drónrendszerek ma már hetek alatt fejlődnek, nem évek alatt, a mesterséges intelligencia valós időben támogatja a döntéshozatalt, a műholdas adatok pedig ma már akár egy laptopról is elérhetőek. A modern hadviselésben így a katonák mellett mérnökök, programozók, elemzők és ipari partnerek is meghatározó szerepet töltenek be.

A védelmi és technológiai fejlődés sikere elsősorban az együttműködésen múlik

Magyarország védelmi stratégiája stabilitásra, önvédelemre és hiteles, hosszú távú haderőfejlesztésre épül. Az ország már teljesíti a GDP kétszázalékos védelmi kiadási vállalását, a költségvetésen belül pedig a fejlesztések aránya eléri a 40 százalékot – mutatott rá a miniszter. 

A kormány célja, hogy 2034-re a védelmi kiadásokat a GDP 3,5 százalékára növelje, amelynek 1,5 százalékát kifejezetten fejlesztésekre és beszerzésekre fordítja. 

Ez biztosítja a Magyar Honvédség modernizációjának feltételeit, amely a korszerű légvédelem, a nehézdandár, a nagy hatótávolságú tüzérségi rendszerek, a pilóta nélküli rendszerek, valamint a kibervédelmi és elektronikai hadviselési képességek fejlesztését foglalja magában. A cél egy ellenálló, gyorsan mozgósítható, integrált haderő felépítése – fogalmazott.

Magyarországnak nem elég megvásárolnia a védelmi technológiákat; azok fejlesztésében és létrehozásában is szerepet kell vállalnia; önállóan és szövetségeseivel együtt

– emelte ki a miniszter. Példaként említette a Rheinmetall-lal közös harcjárműgyártást, az Airbus és a Saab hazai jelenlétét, valamint a lőszeripar bővítését.

Beszédében arra is felhívta a figyelmet, hogy a védelmi és technológiai fejlődés sikere elsősorban az együttműködésen múlik. Hangsúlyozta, hogy a közösen megvalósított fejlesztések felgyorsíthatják az új képességek kialakítását, erősíthetik az ipari hátteret, és stabilabbá tehetik Európa biztonsági környezetét.

TECHDEF 25: egy helyen a katonai, tudományos és ipari szereplők

Németh Gergely, a Védelmi Innovációs Kutatóintézet (VIKI) vezérigazgatója kiemelte: a modern védelmi innováció alapja a haderő, az akadémiai szféra és az ipar tudatos együttműködése. A VIKI ezért aktívan vesz részt az Európai Védelmi Alap és az Európai Védelmi Ügynökség programjaiban, miközben bővíti kapcsolatait a NATO innovációs hálózataival. Hangsúlyozta, a TECHDEF 25 ereje abban rejlik, hogy a katonai, tudományos és ipari szereplők közösen kereshetnek választ a jövő biztonsági kihívásaira.

Budapest, 2025. december 9. Németh Gergely, a Védelmi Innovációs Kutató Intézet vezérigazgatója beszédet mond a TECHDEF25 – Technológiai és Védelmi Konferencia nyitónapján a budapesti Bálna Honvédelmi Rendezvényközpontban 2025. december 9-én. A TECHDEF25 a Védelmi Innovációs Kutatóintézet (VIKI) nemzetközi konferenciája, amely Európa védelmi és technológiai ökoszisztémájának meghatározó szereplőit – döntéshozókat, kutatókat, iparági vezetőket és a kockázati tőke képviselőit – gyűjti össze. MTI/Balogh Zoltán
Németh Gergely, a Védelmi Innovációs Kutatóintézet vezérigazgatója beszédet mond a TECHDEF 25 nyitónapján Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A TECHDEF 25 a VIKI nemzetközi konferenciája, amely a védelmi és technológiai ökoszisztéma szereplőit – döntéshozókat, kutatókat, ipari vezetőket és befektetőket – gyűjti össze, hogy közös irányokat határozzanak meg Európa jövőbeli védelmi és innovációs fejlesztéseihez.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszédet mond a Technológiai és Védelmi Konferencia nyitónapján (Forrás: MTI/Balogh Zoltán)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNémetországban

Jelentés a kommunizmus állásáról – Nyugaton

Bayer Zsolt avatarja

Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu