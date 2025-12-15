Szentkirályi Alexandra: Budapesten is ki kell állnunk a béke mellett + videó

„A budapesti Fidesz, köszöni szépen, jól van! – írta a Facebook-oldalán közzétett videójához Szentkirályi Alexandra.
A támogatás annak a következetes munkának az eredménye, amely során a nagyvárosokat érintő kihívásokat sikeresen kezelték, és a különleges, rendkívüli megméretésektől sem riadtak vissza – hangsúlyozta a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője, aki a Patriótának nyilatkozott.
Nem véletlenül mi kaptuk a legtöbb szavazatot: a mi frakciónk minden nagyvárosi kihívást sikeresen kezel, nem rettenünk meg a különleges megmérettetések előtt sem
– fogalmazott.
Szentkirályi élesen bírálta a Tisza baloldali megszorítócsomagját. Felhívta a figyelmet:
a tervezett intézkedések minden budapestit érzékenyen érintenének, mivel a magasabb béreket elkerülhetetlenül magasabb adók követnék.
Szentkirályi szerint ez hosszú távon rontaná a Budapesten élők életminőségét, és újabb terheket róna a családokra és a vállalkozásokra.
A magasabb fizetést magasabb adók követnék
– figyelmeztetett.
A politikus kitért a háború kérdésére is, amely meglátása szerint nem csupán külpolitikai ügy, hanem az egész ország, így Budapest jövőjét is alapvetően befolyásolja.
A háború kérdése az egész ország jövőjét befolyásolja – így Budapesten is kulcsfontosságú, hogy kiálljunk a béke mellett
– fogalmazott a politikus.
