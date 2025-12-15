Rendkívüli

Magyar származású idős asszony, és holokauszt-túlélő is van a terrortámadás áldozatai között

budapestbékeSzentkirályi AlexandraBudapestháború

Szentkirályi Alexandra: Budapesten is ki kell állnunk a béke mellett + videó

A Patrióta kérdéseire válaszolt a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője, aki rámutatott: a Tisza baloldali megszorítócsomagja minden budapestit érinte.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 15. 10:39
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„A budapesti Fidesz, köszöni szépen, jól van! – írta a Facebook-oldalán közzétett videójához Szentkirályi Alexandra. 

Budapest, 2025. szeptember 3. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője az Egészséges utcák programról tartott sajtótájékoztatón a XVI. kerület Jókai Mór utcai kertvárosi szakrendelőjénél 2025. szeptember 3-án. A programnak köszönhetően 1,88 milliárd forintból fejlesztik a kerület gyalogos- és kerékpáros közlekedését, csillapítják a gépjárműforgalmat és akadálymentesítik a közterületeket. MTI/Purger Tamás
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A támogatás annak a következetes munkának az eredménye, amely során a nagyvárosokat érintő kihívásokat sikeresen kezelték, és a különleges, rendkívüli megméretésektől sem riadtak vissza – hangsúlyozta a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője, aki a Patriótának nyilatkozott.

Nem véletlenül mi kaptuk a legtöbb szavazatot: a mi frakciónk minden nagyvárosi kihívást sikeresen kezel, nem rettenünk meg a különleges megmérettetések előtt sem

– fogalmazott. 

Szentkirályi élesen bírálta a Tisza baloldali megszorítócsomagját. Felhívta a figyelmet: 

a tervezett intézkedések minden budapestit érzékenyen érintenének, mivel a magasabb béreket elkerülhetetlenül magasabb adók követnék. 

Szentkirályi szerint ez hosszú távon rontaná a Budapesten élők életminőségét, és újabb terheket róna a családokra és a vállalkozásokra.

A magasabb fizetést magasabb adók követnék

– figyelmeztetett.

A politikus kitért a háború kérdésére is, amely meglátása szerint nem csupán külpolitikai ügy, hanem az egész ország, így Budapest jövőjét is alapvetően befolyásolja.

A háború kérdése az egész ország jövőjét befolyásolja –  így Budapesten is kulcsfontosságú, hogy kiálljunk a béke mellett

– fogalmazott a politikus. 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

