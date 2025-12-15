Szentkirályi Alexandra: Budapesten is ki kell állnunk a béke mellett + videó

„A budapesti Fidesz, köszöni szépen, jól van! – írta a Facebook-oldalán közzétett videójához Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A támogatás annak a következetes munkának az eredménye, amely során a nagyvárosokat érintő kihívásokat sikeresen kezelték, és a különleges, rendkívüli megméretésektől sem riadtak vissza – hangsúlyozta a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője, aki a Patriótának nyilatkozott.

Nem véletlenül mi kaptuk a legtöbb szavazatot: a mi frakciónk minden nagyvárosi kihívást sikeresen kezel, nem rettenünk meg a különleges megmérettetések előtt sem

– fogalmazott.

Szentkirályi élesen bírálta a Tisza baloldali megszorítócsomagját. Felhívta a figyelmet:

a tervezett intézkedések minden budapestit érzékenyen érintenének, mivel a magasabb béreket elkerülhetetlenül magasabb adók követnék.

Szentkirályi szerint ez hosszú távon rontaná a Budapesten élők életminőségét, és újabb terheket róna a családokra és a vállalkozásokra.

A magasabb fizetést magasabb adók követnék

– figyelmeztetett.

A politikus kitért a háború kérdésére is, amely meglátása szerint nem csupán külpolitikai ügy, hanem az egész ország, így Budapest jövőjét is alapvetően befolyásolja.

A háború kérdése az egész ország jövőjét befolyásolja – így Budapesten is kulcsfontosságú, hogy kiálljunk a béke mellett

– fogalmazott a politikus.