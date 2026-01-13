rendőrségautós üldözéssofőr

Autós üldözés az ítéletidőben: menekülni próbált a jogosítvány nélkül vezető sofőr + videó

Szentmártonkáta és Tóalmás között autós üldözés bontakozott ki, miután egy sofőr a téli útviszonyok ellenére sem állt meg a rendőri jelzéseknek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 19:09
Budapest, Hungary - 08.27.2024 - Hungarian police car side 2508198853 Illusztráció Shutterstock Mehes Daniel
Szentmártonkáta és Tóalmás térségében a rendőrség megpróbált igazoltatni egy személygépkocsit, ám a jármű vezetője a kritikus téli útviszonyok ellenére inkább menekülni kezdett – írja a Szoljon.

A sofőr a fény- és hangjelzéseket figyelmen kívül hagyta, gyorsított, és

autós üldözés bontakozott ki az éjszakában.

 A rendőrautó fedélzeti kamerája rögzítette az eseményeket, amin látszik a menekülés és az erőteljes rendőri reakció.

A járművet végül a rendőrök utolérték, a sofőr és utasa a rendőri intézkedés elől kiugrott a lejárt műszaki engedéllyel közlekedő autóból, majd

futva próbáltak eltűnni, de mindkettejüket elfogták.

Az esettel kapcsolatban eljárást indított a rendőrség.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

 

Halálra fagyott egy kiskutya Csillaghegyen

Google News
