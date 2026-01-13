Autós üldözés az ítéletidőben: menekülni próbált a jogosítvány nélkül vezető sofőr + videó

Szentmártonkáta és Tóalmás térségében a rendőrség megpróbált igazoltatni egy személygépkocsit, ám a jármű vezetője a kritikus téli útviszonyok ellenére inkább menekülni kezdett – írja a Szoljon.
A sofőr a fény- és hangjelzéseket figyelmen kívül hagyta, gyorsított, és
autós üldözés bontakozott ki az éjszakában.
A rendőrautó fedélzeti kamerája rögzítette az eseményeket, amin látszik a menekülés és az erőteljes rendőri reakció.
A járművet végül a rendőrök utolérték, a sofőr és utasa a rendőri intézkedés elől kiugrott a lejárt műszaki engedéllyel közlekedő autóból, majd
futva próbáltak eltűnni, de mindkettejüket elfogták.
Az esettel kapcsolatban eljárást indított a rendőrség.
