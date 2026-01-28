Balhé és megfutamodás a Fővárosi Közgyűlés ülésén

A szokásoshoz képest rövid, ám élesebb vitákba torkolló közgyűlés zajlott szerdán a fővárosban. Ismét puskaporos hangulatú, országos politikai üzengetésektől terhelt ülésen tárgyalt a Fővárosi Közgyűlés, ahol az átláthatóság hiánya, a költségvetés törvényessége és a fővárosi közszolgáltatások állapota is éles vitákat váltott ki.

Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlésben (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Gál József, a Podmaniczky Mozgalom képviselője felszólította Karácsony Gergely főpolgármester csapatát, hogy haladéktalanul adják át a Budapest Vásárcsarnokai Kft. átvilágításához szükséges dokumentumokat. A politikus jelezte: nem érti, miért akad el hónapok óta az iratok kiadása, miközben a közpénzek felhasználásának átláthatósága alapvető közérdek.

Karácsony Gergely szóban egyetértett az iratok átadásának szükségességével, ugyanakkor konkrét határidőt nem jelölt meg.

A közgyűlésen szóba került a főváros által ingyenesen használt hirdetőfelületek sorsa is. Gál József szerint ezeket elsősorban szociális és közérdekű kampányokra kellene felhasználni, egységes szabályozási rendszerben, civil szervezetek bevonásával.