Balhé és megfutamodás a Fővárosi Közgyűlés ülésén

Ezúttal is paprikás volt a hangulat a Fővárosi Közgyűlés ülésén, ahol a Tisza Párt és a kormánypártok képviselői vitatkoztak, miközben Karácsony Gergely a balliberális közgyűlési többség segítségével több, számára kellemetlen előterjesztést is levett a napirendről.

Fővárosi közgyűlés Hatlaczki Balázs
A szokásoshoz képest rövid, ám élesebb vitákba torkolló közgyűlés zajlott szerdán a fővárosban. Ismét puskaporos hangulatú, országos politikai üzengetésektől terhelt ülésen tárgyalt a Fővárosi Közgyűlés, ahol az átláthatóság hiánya, a költségvetés törvényessége és a fővárosi közszolgáltatások állapota is éles vitákat váltott ki.

Fővárosi közgyűlés
Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlésben (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Gál József, a Podmaniczky Mozgalom képviselője felszólította Karácsony Gergely főpolgármester csapatát, hogy haladéktalanul adják át a Budapest Vásárcsarnokai Kft. átvilágításához szükséges dokumentumokat. A politikus jelezte: nem érti, miért akad el hónapok óta az iratok kiadása, miközben a közpénzek felhasználásának átláthatósága alapvető közérdek.

Karácsony Gergely szóban egyetértett az iratok átadásának szükségességével, ugyanakkor konkrét határidőt nem jelölt meg.

A közgyűlésen szóba került a főváros által ingyenesen használt hirdetőfelületek sorsa is. Gál József szerint ezeket elsősorban szociális és közérdekű kampányokra kellene felhasználni, egységes szabályozási rendszerben, civil szervezetek bevonásával.

A Fidesz részéről Lehoczki Ádám javasolta, hogy a programról évente döntsön a közgyűlés, és rendszeres felülvizsgálat történjen, ám ezt az előterjesztő nem támogatta. Szilágyi Anna, a Podmaniczky Mozgalom képviselője a szociális intézményrendszer súlyos forráshiányára hívta fel a figyelmet, és egy ötéves fejlesztési terv kidolgozását sürgette a fővárosi fenntartású intézmények felújítására.

A városvezetés részéről konkrét finanszírozási garanciák ezúttal sem hangzottak el.

A legélesebb összecsapás a 2025-ös fővárosi költségvetés körül alakult ki.

A Fidesz képviselői szerint a büdzsé több ponton jogszabálysértő, fiktív bevételekre épül, és hosszú távon működésképtelenné teszi Budapestet. Gulyás Gergely Kristóf úgy fogalmazott:

Karácsony Gergely egyetlen ciklus alatt „felélte a város tartalékait”, miközben a kormány által biztosított adóbevételek nélkül a főváros már régen csődben lenne.

Kiss Ambrus főigazgató és a főpolgármester ezzel szemben a kormány által kivetett szolidaritási hozzájárulást nevezték „kivéreztető” intézkedésnek, és politikai támadásnak minősítették a törvényességi kritikákat.

Ismét előkerült az aluljárók éjszakai lezárásának kérdése is. Vitézy Dávid szerint számos aluljáró éjszaka gyakorlatilag közbiztonsági gócpontként működik, miközben közlekedési funkciójuk megszűnik.

A Fidesz képviselői szerint a városvezetés tudatosan halogatja a döntést.

A hajléktalanság kérdése szintén politikai adok-kapokba fulladt: a kormánypárti oldal szerint a főváros vezetése képtelen kezelni a közterületi állapotokat, míg a baloldali frakciók a kormány felelősségét hangsúlyozták egy olyan kérdésben, amely nem az állami feladatok közé tartozik. A javaslatról azonban nem született döntés, ugyanis annak megtárgyalását a balliberális koalíció megakadályozta.

A vita több ponton elszakadt Budapest ügyeitől: szóba került a rezsicsökkentés, az orosz gáz, az Európai Unió, a migráció, valamint Lázár János korábbi kijelentései is. A felszólalások egy része személyeskedésbe és nyílt sértegetésbe torkollott. A főpolgármester segítségével a Tisza Párt frakciója a Fővárosi Közgyűlés ülésén megfutamodott több rendkívül kellemetlen kérdés elől is. A testület balliberális többsége ugyanis elutasította a főváros brüsszeli érdekképviseletével kapcsolatos, illetve a budapesti aluljárók lezárására vonatkozó javaslatok megtárgyalását is.

Borítókép: Fővárosi Közgyűlés (Fotó: Hatlaczki Balázs)

