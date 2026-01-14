ónos esőidőjáráshavazás

Akár 15 fok eltérés is lehet a hőmérsékletben az ország két vége között + videó

Szélsőséges időjárás jellemzi a napot: északkeleten havazás és ónos eső várható, délnyugaton viszont akár 10 fok fölé is kúszhat a hőmérő.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 6:20
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ország döntő területén borult, párás időre kell készülni, sokfelé tartós ködfelhőzettel és zúzmarával. Délnyugaton azonban szakadozhat a felhőzet, ott akár napos időszakok is előfordulhatnak – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szerda délutáni időjárás. Forrás: HungaroMet

A ködös tájakon szitálás, ónos szitálás és hószállingózás is kialakulhat, estétől pedig északkeleten kisebb havazás, helyenként ónos eső is várható. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de délnyugaton a délies irány időnként megélénkülhet.

A nappali csúcshőmérséklet jellemzően -5 és +2 fok között alakul, ugyanakkor a szelesebb, naposabb délnyugati területeken ennél jóval enyhébb idő lehet: a határ mentén akár 10 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Késő este -6 és +2 fok közötti értékek valószínűek.

Melegfronti hatás érvényesül, amely különösen az időseket és a krónikus betegeket terheli meg, de az egészségeseknél is panaszokat okozhat. Fejfájás, alvászavar, fáradtság jelentkezhet, romolhat a koncentráció és a teljesítőképesség, ami növeli a balesetveszélyt. A szív- és érrendszeri betegek esetében vérnyomás-ingadozás és szédülés is előfordulhat – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Borongós szombat, csípős vasárnap vár ránk

Csütörtökön továbbra is tartósan ködös, borult idő határozza meg a napot. Helyenként szitálás és ónos szitálás is előfordulhat. A reggeli órákban mínusz 2 fok körüli értékekre számíthatunk, délután pedig nagyjából +1 fokig emelkedik a hőmérséklet. Délnyugaton azonban ennél enyhébb maradhat az idő.

Pénteken marad a borult, párás idő, sokfelé tartós köddel. Ködszitálás, helyenként ónos ködszitálás is kialakulhat. A hőmérséklet reggel és délután is fagypont körül alakul, kivételt csupán a baranyai térség jelenthet, ahol enyhébb marad az idő – írja a Köpönyeg.

Szombaton eleinte még borult, párás idő várható, majd délutántól északkelet felől szakadozhat a ködfelhőzet. Az északkeleti szél megélénkül, a hőmérséklet pedig +3, +4 fok köré emelkedik.

Vasárnap változó felhőzetre van kilátás, északkeleten több, délnyugaton kevesebb napsütéssel. Az élénk északkeleti szél egyre hidegebb levegőt hoz, így délután ismét 0 fok alá süllyedhet a hőmérséklet.

Borítókép: Havazás Debrecenben (Forrás: MW/Vida Márton Péter)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square A tél legkeményebb időszaka

Autós üldözés az ítéletidőben: menekülni próbált a jogosítvány nélkül vezető sofőr + videó

A tél legkeményebb időszaka 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmajmolják ördög

„Majmolják az ördögöt”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Magyar Péter személyében ölt testet a lumpenproletariátus emberideálja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu