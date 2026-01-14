Akár 15 fok eltérés is lehet a hőmérsékletben az ország két vége között + videó

Az ország döntő területén borult, párás időre kell készülni, sokfelé tartós ködfelhőzettel és zúzmarával. Délnyugaton azonban szakadozhat a felhőzet, ott akár napos időszakok is előfordulhatnak – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szerda délutáni időjárás. Forrás: HungaroMet

A ködös tájakon szitálás, ónos szitálás és hószállingózás is kialakulhat, estétől pedig északkeleten kisebb havazás, helyenként ónos eső is várható. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de délnyugaton a délies irány időnként megélénkülhet.

A nappali csúcshőmérséklet jellemzően -5 és +2 fok között alakul, ugyanakkor a szelesebb, naposabb délnyugati területeken ennél jóval enyhébb idő lehet: a határ mentén akár 10 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Késő este -6 és +2 fok közötti értékek valószínűek.

Melegfronti hatás érvényesül, amely különösen az időseket és a krónikus betegeket terheli meg, de az egészségeseknél is panaszokat okozhat. Fejfájás, alvászavar, fáradtság jelentkezhet, romolhat a koncentráció és a teljesítőképesség, ami növeli a balesetveszélyt. A szív- és érrendszeri betegek esetében vérnyomás-ingadozás és szédülés is előfordulhat – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Borongós szombat, csípős vasárnap vár ránk

Csütörtökön továbbra is tartósan ködös, borult idő határozza meg a napot. Helyenként szitálás és ónos szitálás is előfordulhat. A reggeli órákban mínusz 2 fok körüli értékekre számíthatunk, délután pedig nagyjából +1 fokig emelkedik a hőmérséklet. Délnyugaton azonban ennél enyhébb maradhat az idő.

Pénteken marad a borult, párás idő, sokfelé tartós köddel. Ködszitálás, helyenként ónos ködszitálás is kialakulhat. A hőmérséklet reggel és délután is fagypont körül alakul, kivételt csupán a baranyai térség jelenthet, ahol enyhébb marad az idő – írja a Köpönyeg.

Szombaton eleinte még borult, párás idő várható, majd délutántól északkelet felől szakadozhat a ködfelhőzet. Az északkeleti szél megélénkül, a hőmérséklet pedig +3, +4 fok köré emelkedik.

Vasárnap változó felhőzetre van kilátás, északkeleten több, délnyugaton kevesebb napsütéssel. Az élénk északkeleti szél egyre hidegebb levegőt hoz, így délután ismét 0 fok alá süllyedhet a hőmérséklet.

Borítókép: Havazás Debrecenben (Forrás: MW/Vida Márton Péter)