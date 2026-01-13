lázár jánosidőjárásvolánónos esőútmenetrendHÉVvasútközlekedésmáv

Megjött a helyzetjelentés az utakról, folyamatosan dolgoznak a munkagépek

Az ország nagy részén csapadékmentes az idő, ugyanakkor több térségben továbbra is havas, latyakos útviszonyok nehezítik a közlekedést – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 16:13
Lázár János Facebook-oldala
Országszerte borult, felhős az idő, csapadék már csak elszórtan, a Nyírségben fordul elő – tájékoztatott Lázár János. A közlekedési és építési miniszter ismertette: a síkosság elleni védekezés folyamatos, a gyorsforgalmi utak többsége sónedves, ugyanakkor az ország keleti részén több szakaszon még latyakos a burkolat. A fő- és mellékutak állapota térségenként eltérő, az Északi-középhegység környezetében és az Alföld keleti területein több helyen havas, hókásás utakra kell számítani.

A látási viszonyok mindenütt jók, a hőmérséklet mínusz hét és plusz hét fok között alakul.

A síkosságmentesítéshez országosan több mint 62 ezer tonna só és közel 1,5 millió liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre, a munkálatokban mintegy 380 gép vesz részt.

A fagyos időjárás miatt

minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottak és 24 órában nyitva tartanak.

A nemzetközi vasúti közlekedésben ugyanakkor több irányban késések és korlátozások tapasztalhatók, egyes járatok nem közlekednek, a Nyugati pályaudvaron melegedő szerelvényt állítottak be az utasok számára.

Az autóbusz-közlekedésben helyenként 15–25 perces késések fordulnak elő,

több települést és megállóhelyet ideiglenesen nem érintenek a járatok. A HÉV-vonalakon ugyanakkor a forgalom menetrend szerint zajlik.

Lázár János köszönetet mondott a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak a folyamatos helytállásért.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)


