Megjött a helyzetjelentés az utakról, folyamatosan dolgoznak a munkagépek

Országszerte borult, felhős az idő, csapadék már csak elszórtan, a Nyírségben fordul elő – tájékoztatott Lázár János. A közlekedési és építési miniszter ismertette: a síkosság elleni védekezés folyamatos, a gyorsforgalmi utak többsége sónedves, ugyanakkor az ország keleti részén több szakaszon még latyakos a burkolat. A fő- és mellékutak állapota térségenként eltérő, az Északi-középhegység környezetében és az Alföld keleti területein több helyen havas, hókásás utakra kell számítani.
A látási viszonyok mindenütt jók, a hőmérséklet mínusz hét és plusz hét fok között alakul.
A síkosságmentesítéshez országosan több mint 62 ezer tonna só és közel 1,5 millió liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre, a munkálatokban mintegy 380 gép vesz részt.
A fagyos időjárás miatt
minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottak és 24 órában nyitva tartanak.
A nemzetközi vasúti közlekedésben ugyanakkor több irányban késések és korlátozások tapasztalhatók, egyes járatok nem közlekednek, a Nyugati pályaudvaron melegedő szerelvényt állítottak be az utasok számára.
Az autóbusz-közlekedésben helyenként 15–25 perces késések fordulnak elő,
több települést és megállóhelyet ideiglenesen nem érintenek a járatok. A HÉV-vonalakon ugyanakkor a forgalom menetrend szerint zajlik.
Lázár János köszönetet mondott a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak a folyamatos helytállásért.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!