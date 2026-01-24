Kassai Lajos: Sokkal több köt össze bennünket, mint amennyi szétválaszt + videó

– Én a kelet-nyugati tengelyen a Keletet, a népi-urbánus tengelyen a népit képviselem – mondta Kassai Lajos abban a kisfilmben, amelyet lejátszottak a digitális polgári körök (DPK) kaposvári háborúellenes gyűlésén. A világbajnok lovasíjász hangsúlyozta, van egy markáns filozófiája, nagyon szereti a hazáját, de soha nem fordul szembe azokkal, akik nem így gondolkodnak és nem így éreznek, mint ő. Fontosnak tartja a párbeszédet – tette hozzá.

Azt tapasztaltam eddigi életem során, hogy bennünket sokkal több köt össze, mint amennyi szétválaszt. És jót tenne számunkra, hogyha azokra a dolgokra koncentrálnánk, amik összekötnek bennünket

– szögezte le Kassai Lajos.

Mint arról beszámoltunk, idén a világhírű íjkészítő és lovasíjász vehette át a Kaposvár Város Díszpolgára címet.

Az indoklás szerint a modern kori lovasíjászat megteremtője nemcsak sportteljesítményével, hanem a magyar hagyományok nemzetközi szintű népszerűsítésével is elévülhetetlen érdemeket szerzett szülővárosnak.

Kassai Lajos a videóban Kaposvárral való kapcsolatáról is beszélt.

Borítókép: Kassai Lajos lovasíjász (Fotó: MTI/Kovács Tamás)