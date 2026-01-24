kassai lajosdpkkaposvár

Kassai Lajos: Sokkal több köt össze bennünket, mint amennyi szétválaszt + videó

A világbajnok lovasíjász kisfilmben osztotta meg gondolatait a kaposvári háborúellenes gyűlés résztvevőivel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 19:18
Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Én a kelet-nyugati tengelyen a Keletet, a népi-urbánus tengelyen a népit képviselem – mondta Kassai Lajos abban a kisfilmben, amelyet lejátszottak a digitális polgári körök (DPK) kaposvári háborúellenes gyűlésén. A világbajnok lovasíjász hangsúlyozta, van egy markáns filozófiája, nagyon szereti a hazáját, de soha nem fordul szembe azokkal, akik nem így gondolkodnak és nem így éreznek, mint ő. Fontosnak tartja a párbeszédet – tette hozzá.

Azt tapasztaltam eddigi életem során, hogy bennünket sokkal több köt össze, mint amennyi szétválaszt. És jót tenne számunkra, hogyha azokra a dolgokra koncentrálnánk, amik összekötnek bennünket

– szögezte le Kassai Lajos.

Mint arról beszámoltunk, idén a világhírű íjkészítő és lovasíjász vehette át a Kaposvár Város Díszpolgára címet.

Az indoklás szerint a modern kori lovasíjászat megteremtője nemcsak sportteljesítményével, hanem a magyar hagyományok nemzetközi szintű népszerűsítésével is elévülhetetlen érdemeket szerzett szülővárosnak.

Kassai Lajos a videóban Kaposvárral való kapcsolatáról is beszélt.

Borítókép: Kassai Lajos lovasíjász (Fotó: MTI/Kovács Tamás)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Háborúellenes gyűlés

Ismét a patrióta oldal nyerte a napot

Háborúellenes gyűlés 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekmedián

Hann Endre esete Freuddal

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu